Phan Tuấn Kiệt và The Newbie Team giành giải Nhì Chung Kết toàn cầu Swinburne Ignite 2026 : Young Entrepreneurs Cup

Dấu ấn trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế

Swinburne Ignite: Young Entrepreneurs Cup 2026 là cuộc thi khởi nghiệp quy mô quốc tế do Swinburne University of Technology (Đại học Công nghệ Swinburne Úc) phối hợp cùng Swinburne Vietnam tổ chức.. Cuộc thi dành riêng cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 trên toàn thế giới nhằm tìm kiếm và phát triển các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo có khả năng giải quyết các bài toán lớn của xã hội.

Với chủ đề "Entrepreneurship for Impact" (Khởi nghiệp vì tác động xã hội), các đội tham dự phải chứng minh không chỉ tính khả thi về mặt tài chính và thương mại mà còn cả giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng.

Tại phiên tranh tài chung kết diễn ra sáng 23/10/2026, đại diện Việt Nam – Phan Tuấn Kiệt (Trong vai trò COO - Giám Đốc Vận Hành ) và The Newbie Team – đã có màn bảo vệ dự án hoàn toàn bằng tiếng Anh trước hội đồng giám khảo gồm các giáo sư, nhà đầu tư và chuyên gia khởi nghiệp quốc tế. Bằng tư duy phân tích thị trường sắc bén, giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao và phong thái tự tin, The Newbie Team đã chinh phục hội đồng chuyên môn quốc tế để xuất sắc mang về giải Nhì toàn cầu.

Hành trình bứt phá từ vòng bán kết quốc gia

Để đứng trên bệ phóng quốc tế, The Newbie Team đã trải qua chặng đường thi đấu đầy bản lĩnh tại vòng thi trong nước. Tại vòng bán kết toàn quốc tại Việt Nam, Phan Tuấn Kiệt và The Newbie Team đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đạt số điểm cao nhất giải đấu, chính thức giành ngôi vị cao nhất và trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài ở vòng chung kết toàn cầu.

Chân dung “ COO ” Phan Tuấn Kiệt: Bản lĩnh toàn năng từ tranh biện, kinh tế đến phụng sự cộng đồng

1 trong các nhân tố tạo nên thành công của The Newbie Team là “ COO - Giám Đốc Vận Hành “ Phan Tuấn Kiệt - Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu - người “ anh cả “ sở hữu hồ sơ thành tích ấn tượng ở cả 3 lĩnh vực: Kinh tế - Khởi nghiệp, Tranh biện tiếng Anh và Hoạt động xã hội.

Thành tích nổi bật về Kinh tế & Khởi nghiệp

Trước khi tỏa sáng tại Swinburne Ignite 2026, đoàn viên Phan Tuấn Kiệt đã sớm khẳng định tư duy tài chính và quản trị kinh doanh vượt trội qua hàng loạt giải thưởng lớn:

Quán quân (First Prize) cuộc thi khởi nghiệp NextGen Business Camp 2025.

Giải Nhì - Leadadvisor Future Leader Program 2026 (đồng thời giữ vai trò Đại sứ và Trợ Giảng của chương trình).

Giải Ba - Huy chương Đồng cuộc thi Aseeder Business Simulation (ABS) 2024, giành giải thưởng Vận hành Xuất sắc (Operational Excellence Award) và suất đại diện tham gia Mô phỏng Kinh doanh 2025 tại New York, Mỹ.

Bằng khen Xuất sắc (Outstanding Award) tại Kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế (IEO) 2025 (Top 45% toàn quốc).

Nền tảng học thuật vững chắc với chứng chỉ IELTS 7.0 và đạt điểm A (Rating A) ở nhiều môn IGCSE như Kinh tế học (Economics), Toán học (Math), Góc nhìn Toàn cầu (Global Perspectives) và Khoa học Tích hợp (Co-Ordinate Science).

Thủ lĩnh Tranh biện năng nổ (Debating & Public Speaking)

Tuấn Kiệt còn là một "tranh biện viên" dày dặn kinh nghiệm trên các diễn đàn đối thoại tiếng Anh trong và ngoài nước:

Top 5 Open Speaker & Top 9 Team Debate tại World Scholar's Cup (WSC) 2025.

Quán quân (Gold Medalist & Champion) giải đấu Ivyprep Debating Championship 2023.

Á quân (First / Second / Third Runner-Up) các giải đấu danh giá như Young Debaters Tournament (YDT) 2024 & 2025, Summit Debating Championship 2023 & 2024, Vietnam British Parliamentary Championship (VBC) 2024.

Top 3 Junior Speaker tại Giải Tranh biện THCS Toàn quốc (VMDC) 2022 và đại diện tham dự ASDC 2023.

Trái tim nhân ái và suất Học bổng 100% WYF / IFY 2026

Không chỉ dừng lại ở học thuật, Tuấn Kiệt còn dành trọn tâm huyết cho các dự án xã hội:

Học bổng 100% tham dự Diễn đàn Thanh niên Thế giới (World Youth Festival - WYF 2026): Xuất sắc giành học bổng toàn phần nhờ tinh thần lãnh đạo trẻ, năng lực đối thoại quốc tế cùng nguyện vọng ứng dụng chính sách kinh tế và ngoại giao vào việc hỗ trợ cộng đồng yếu thế.

Đồng sáng lập CLB Thiện nguyện "The Hero Charity": Trực tiếp tham gia và điều hành các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai sau cơn bão Yagi. Với những đóng góp thiết thực, Kiệt đã vinh dự nhận 3 Giấy khen từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Huyện đoàn Mường Tè (tỉnh Lai Châu) và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Yên.

Đại biểu tiêu biểu: Vinh dự là 1 trong 68 học sinh xuất sắc được lựa chọn tham dự Lễ Báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 2026.

Khẳng định vị thế của thế hệ trẻ Việt Nam

Thành tích giải Nhì toàn cầu của nam sinh Phan Tuấn Kiệt và các đồng đội không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn khẳng định năng lực hội nhập, tư duy đổi mới và tinh thần dấn thân của học sinh Việt Nam trên bản đồ trí tuệ quốc tế . Việc một thủ lĩnh trẻ sở hữu bản lĩnh toàn diện từ học thuật, kinh doanh đến tinh thần trách nhiệm xã hội đạt thành tựu lớn tại sân chơi quy mô toàn cầu là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ học sinh Việt Nam

Sự kết nối giữa Swinburne Australia và Swinburne Vietnam đã mang lại môi trường trải nghiệm thực tế, giúp thế hệ trẻ tự tin bước ra thế giới, biến các ý tưởng sáng tạo thành giải pháp có tác động tích cực tới xã hội.

Chiến thắng này hứa hẹn sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp tục theo đuổi con đường đổi mới sáng tạo và phụng sự cộng đồng.