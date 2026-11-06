Phận trái ngược của loạt sao Việt mở nhà hàng

Từng tạo sức hút nhờ danh tiếng của các nghệ sĩ đứng sau, những nhà hàng do sao Việt kinh doanh lại có hành trình phát triển không giống nhau. Có thương hiệu duy trì hoạt động suốt nhiều năm, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, nhưng cũng có mô hình phải chuyển nhượng cổ phần, thậm chí đóng cửa.

Tham gia kinh doanh ẩm thực từ lâu không còn là câu chuyện xa lạ với giới nghệ sĩ Việt. Tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân, nhiều sao Việt lựa chọn mở nhà hàng, quán ăn như một hướng đi mới bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu tên tuổi người nổi tiếng có thể giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý, việc duy trì hoạt động lâu dài lại là bài toán hoàn toàn khác.

A MÀ KITCHEN VẪN GIỮ SỨC HÚT QUA NHIỀU NĂM

A Mà Kitchen là một trong những nhà hàng gắn liền với tên tuổi MC Trấn Thành và Hari Won. Dù chủ nhà hàng là Huỳnh Mi, em gái Trấn Thành, nam nghệ sĩ được cho là đã tham gia hỗ trợ điều hành và xây dựng quán từ những ngày đầu. Anh cũng thường xuyên quảng bá hình ảnh nhà hàng trên các phương tiện truyền thông. Do đó, công chúng quen gọi đây là nhà hàng của Trấn Thành.

Ra mắt vào tháng 3/2019 trên đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM, A Mà Kitchen nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ phong cách ẩm thực Trung Hoa cùng không gian mang hơi hướng Hong Kong cổ điển. Thực đơn có nhiều món quen thuộc như dimsum, gà tần, mì gà quay... với mức giá khoảng 60.000-250.000 đồng/món.

Không gian bên trong quán A Mà Kitchen

Sau giai đoạn nhiều biến động, nhà hàng chuyển sang địa chỉ mới tại 62 Võ Văn Tần và khai trương vào ngày 15/5/2022. Đến nay, thương hiệu duy trì hai cơ sở tại 62 Võ Văn Tần và 189 Cống Quỳnh.

Dù nhận được những đánh giá trái chiều về giá cả và chất lượng món ăn, A Mà Kitchen vẫn thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng đánh giá ẩm thực và duy trì lượng khách đáng kể. Sau nhiều năm hoạt động, thương hiệu cho thấy khả năng thích ứng thông qua việc thay đổi địa điểm và tiếp tục duy trì sự hiện diện trên thị trường.

TRƯỜNG GIANG VÀ THƯƠNG HIỆU CƠM QUÊ MƯỜI KHÓ

Nếu A Mà Kitchen theo đuổi ẩm thực Trung Hoa, nghệ sĩ Trường Giang lại lựa chọn khai thác những món ăn gắn với quê hương Quảng Nam (cũ) thông qua thương hiệu Cơm quê Mười Khó.

Nhà hàng đầu tiên được khai trương vào tháng 3/2017 trên đường Trần Quốc Thảo, TP.HCM. Ngay từ những ngày đầu, quán đã thu hút đông đảo thực khách nhờ sức hút của nam nghệ sĩ. Tháng 5/2020, Trường Giang và Nhã Phương tiếp tục khai trương cơ sở thứ hai tại quận Phú Nhuận (cũ). Sau đó, thương hiệu tiếp tục mở rộng với cơ sở thứ ba tại số 20 Song Hành, khu vực Thảo Điền.

Mâm cơm quê tại nhà hàng Mười Khó

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút từ tên tuổi nghệ sĩ và phong cách ẩm thực riêng, mức giá tại Mười Khó cũng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Các món ăn tại đây có giá dao động từ 22.000 đồng đến gần 700.000 đồng/món. Một bữa ăn dành cho bốn người được ước tính khoảng 600.000-800.000 đồng, tùy theo món gọi.

Mức giá này tạo ra không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt khi đặt cạnh định vị một nhà hàng mang tên “Cơm quê”. Với nhiều thực khách, hình ảnh cơm quê thường gợi liên tưởng đến những bữa ăn dân dã, bình dị và có mức chi phí vừa phải. Vì vậy, khi một số món ăn tại nhà hàng có giá lên tới hàng trăm nghìn đồng, thậm chí gần 700.000 đồng, câu chuyện về sự tương xứng giữa giá bán, khẩu phần và trải nghiệm ẩm thực trở thành vấn đề được chú ý.

Theo dữ liệu ghi nhận đến ngày 12/9/2026, ba cơ sở của Cơm quê Mười Khó có điểm đánh giá trên Google lần lượt khoảng 3,8; 3,9 và 3,7 sao. ây chưa phải những con số thực sự nổi bật đối với một thương hiệu được quảng bá rộng rãi và gắn với nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang.

Dù cả ba cơ sở vẫn hoạt động và có lượng khách riêng, những tranh luận xoay quanh giá cả cho thấy một bài toán không dễ giải đối với Mười Khó: làm thế nào để vừa duy trì bản sắc ẩm thực quê nhà, vừa đáp ứng kỳ vọng của thực khách về một bữa ăn có mức giá tương xứng? Sau gần một thập kỷ, đây có lẽ vẫn là một trong những vấn đề đáng chú ý nhất khi nhắc đến thương hiệu ẩm thực của Trường Giang.

ÔNG HOÀNG NHẠC ĐỎ "TRỌNG TẤN" KINH DOANH NHÀ HÀNG TẠI HÀ NỘI

Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, là một trong những giọng ca nam tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc, anh được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sở hữu chất giọng nam cao giàu nội lực, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng phong thái biểu diễn chững chạc, nam ca sĩ từng bước khẳng định vị trí riêng trên sân khấu.

Trong sự nghiệp, Trọng Tấn ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc quen thuộc như “Tiếng đàn bầu”, “Tình ca”, “Đất nước tình yêu”, “Bài ca hy vọng” và “Một đời người một rừng cây”. Những tác phẩm này góp phần xây dựng hình ảnh một giọng ca nhạc đỏ được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, gắn với danh xưng “ông hoàng nhạc đỏ”.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Trọng Tấn còn có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực và kinh doanh nhà hàng. Cuối năm 2014, anh cùng Tiến sĩ Đinh Minh bắt đầu phát triển thương hiệu đặc sản dê ré Song Dương tại Hà Nội. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, việc lựa chọn kinh doanh thịt dê xuất phát từ tình yêu với ẩm thực vùng miền và mong muốn nâng tầm món ăn này, thay vì chỉ xem đây là món nhậu hay đặc sản bình dân.

Bản sắc vùng cao tại nhà hàng Song Dương

Điểm khác biệt trong mô hình của Song Dương là tập trung khai thác dê ré – giống dê non có trọng lượng khoảng 17-20 kg, chưa thay răng sữa. Loại dê này được đánh giá có thịt mềm, ngọt và ít gây cảm giác ngấy. Ngay từ giai đoạn đầu, Trọng Tấn cùng cộng sự còn đầu tư trang trại nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng thực phẩm phục vụ nhà hàng.

Sau nhiều năm phát triển, Song Dương đã xây dựng được thương hiệu riêng trong phân khúc nhà hàng đặc sản tại Hà Nội. Hiện hệ thống có hai cơ sở tại phố Trần Kim Xuyến (Cầu Giấy) và phố Hàn Thuyên (Hai Bà Trưng). Trong đó, cơ sở Hàn Thuyên nằm tại khu vực trung tâm thành phố, có quy mô 3 tầng, bố trí nhiều phòng riêng, phù hợp với các buổi gặp gỡ gia đình, tiếp khách và liên hoan.

Thực đơn của Song Dương tập trung vào các món chế biến từ dê ré như dê ré ủ trấu, dê nướng tảng, dồi dê, đùi dê nướng và lẩu dê. Việc phát triển đa dạng cách chế biến giúp thương hiệu khai thác nguyên liệu đặc sản theo nhiều phong cách khác nhau, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho thực khách khi đến dùng bữa.

CHANCHAN NOODLE VƯỢT QUA NHỮNG TRANH CÃI BAN ĐẦU

Tháng 4/2024, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần gây chú ý khi ra mắt nhà hàng chay Chanchan Noodle tại khu vực Thảo Điền. Với hình ảnh một thương hiệu ẩm thực thuần chay mang phong cách Hong Kong kết hợp Thái Lan, nhà hàng nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều người quan tâm.

Thời điểm khai trương, quán đón tiếp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tăng Thanh Hà, Diệu Nhi... đến trải nghiệm. Tuy nhiên, sự chú ý cũng nhanh chóng đi kèm những ý kiến trái chiều.

Không gian tại Chanchan Noodle

Chỉ sau ba ngày hoạt động, Chanchan Noodle phải tạm đóng cửa để khắc phục tình trạng không gian oi bức. Bên cạnh đó, một số thực khách phản ánh về khẩu phần nhỏ, giá cao, diện tích hạn chế và tình trạng quá tải.

Trước những phản hồi này, nhà hàng đã bổ sung điều hòa công suất lớn, cải thiện khu vực chờ bằng quạt mát và nước uống. Ngô Thanh Vân cũng thường xuyên có mặt để giám sát hoạt động.

Điểm khác biệt của Chanchan Noodle nằm ở mô hình thuần chay 100%, không sử dụng trứng, sữa hay mật ong. Dưới sự chế biến của đầu bếp Huy Trần, thực đơn theo phong cách Fusion, kết hợp ẩm thực đường phố Hong Kong và Thái Lan. Các món ăn có mức giá khoảng 58.000 đồng đối với món ăn kèm và 98.000-118.000 đồng đối với món chính.

Sau hai năm hoạt động, nhà hàng vẫn duy trì được lượng khách ổn định. Đây là tín hiệu cho thấy thương hiệu không chỉ dựa vào sức hút của hai nghệ sĩ mà còn có những nét riêng trong sản phẩm và định hướng ẩm thực.

CHI PU CHUYỂN GIAO LA GANH, KHÉP LẠI VAI TRÒ ĐỒNG SÁNG LẬP

Khác với những nghệ sĩ trực tiếp duy trì hoạt động nhà hàng trong nước, Chi Pu lại có một hướng đi đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc.

La Ganh được khai trương tại khu Jing'an, Thượng Hải vào tháng 10/2023, định vị là thương hiệu phở Việt Nam. Ngay từ khi ra mắt, nhà hàng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt, thực khách địa phương và du khách quốc tế.

Quán phở của ca sĩ Chi Pu được nhiều người quan tâm ngay sau khi chính thức mở cửa vào tháng 10 năm ngoái tại Thượng Hải, Trung Quốc

Sau khoảng năm tháng vận hành, Chi Pu tiếp tục mở cơ sở thứ hai tại Taikoo Li Qiantan, một trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải. Đến đầu năm 2025, nữ nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu mô hình La Ganh 2.0, hay La Ganh Vietnamese Bistro, tại khu phố Xintiandi sầm uất. Thực đơn được mở rộng lên hơn 50 món ăn Việt Nam cùng nhiều loại đồ uống.

Tuy nhiên, đến ngày 19/3, Chi Pu thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại La Ganh cho tập đoàn đối tác Trung Quốc đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu.

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, việc chuyển giao giúp đối tác chủ động hơn trong định hướng vận hành và phát triển thương hiệu. Trong khi đó, lịch trình công việc ngày càng dày đặc cùng khoảng cách địa lý khiến cô khó có thể thường xuyên trực tiếp đồng hành với đội ngũ tại Thượng Hải.

TĂNG THANH HÀ VÀ HÀNH TRÌNH 12 NĂM XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THE CRAB SHACK

Trong số những nghệ sĩ tham gia kinh doanh ẩm thực, Tăng Thanh Hà là trường hợp đáng chú ý khi The Crab Shack vẫn duy trì hoạt động sau 12 năm.

Ra mắt từ tháng 2/2014, nhà hàng từng tạo nên sức hút trong giới ẩm thực Sài Gòn với các món hải sản, đặc biệt là tôm hùm đất xốt Cajun. Thay vì mở rộng ồ ạt, thương hiệu tập trung vào các mặt bằng tại những khu vực có giá trị thương mại cao như quận 1, quận 2 và quận 3 (cũ).

Trong quá trình hoạt động, The Crab Shack cũng nhiều lần điều chỉnh hệ thống chi nhánh. Tháng 3/2020, cơ sở Phan Xích Long đóng cửa, chi nhánh đầu tiên tại 11B Lê Quý Đôn chuyển sang đường Tú Xương. Giai đoạn 2020-2022, thương hiệu tiếp tục rút khỏi khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đầu năm 2024, cơ sở Tú Xương chuyển đến địa chỉ 61B Tú Xương. Đến tháng 11/2025, The Crab Shack Central khai trương tại 84 Ký Con.

Hiện thương hiệu duy trì ba địa điểm tại 84 Ký Con, 61B Tú Xương và 14 Lê Văn Miến.

The Crab Shack, sốt Cajun được xem là "linh hồn" của thực đơn

Với mức giá khoảng 300.000-700.000 đồng/người, The Crab Shack hướng đến nhóm khách hàng trung và cao cấp. Điểm nhấn của nhà hàng là công thức xốt Cajun được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt, cùng thực đơn đa dạng các loại hải sản như cua hoàng đế, cua tuyết, tôm hùm đất và ốc hương.

Không gian mang phong cách Mỹ hiện đại, dịch vụ được đầu tư với các vật dụng hỗ trợ thực khách thưởng thức hải sản. Nhà hàng cũng chú trọng đến bao bì mang về khi sử dụng hộp giấy kraft kết hợp khay nhôm giữ nhiệt thay cho hộp nhựa dùng một lần.

Sau 12 năm, The Crab Shack đã phát triển từ một ý tưởng kinh doanh xuất phát từ sở thích ẩm thực cá nhân thành thương hiệu có chỗ đứng riêng. Việc duy trì hoạt động trong thời gian dài cho thấy chiến lược tập trung vào sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả vận hành có thể mang lại giá trị bền vững hơn việc chỉ dựa vào sức hút của người nổi tiếng.

CA SĨ WILL TỪNG LÀ CỔ ĐÔNG CỦA THƯƠNG HIỆU VUA CUA SAU SHARK TANK

Vua Cua là một thương hiệu ẩm thực từng nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam và gọi vốn thành công 3,5 tỷ đồng.

Trong hành trình phát triển, ca sĩ Will tham gia với vai trò cổ đông, đồng hành cùng nhà sáng lập kiêm CEO Đoàn Thị Anh Thư. Thương hiệu gây chú ý với mô hình kinh doanh hải sản, thường xuyên triển khai các chương trình buffet và ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Sau nhiều năm hoạt động, Vua Cua được biết đến nhiều hơn khi tham gia gọi vốn thành công tại Shark Tank mùa 4 diễn ra vào cuối năm 2022. Tại chương trình này, nhà sáng lập Đoàn Thị Anh Thư cùng ca sĩ Will - cổ đông, kêu gọi 3,5 tỷ đồng cho 5% cổ phần công ty

Tuy nhiên, hành trình của Vua Cua tại thị trường trong nước đã đi đến một ngã rẽ khác. Sau chín năm hoạt động, nhà sáng lập Đoàn Thị Anh Thư rời đi, thương hiệu tạm dừng hoạt động tại Việt Nam trong năm 2025 để chuyển hướng sang thị trường Mỹ.

Sự thay đổi này cho thấy ngay cả những thương hiệu từng tạo được tiếng vang trên truyền thông và nhận được sự quan tâm từ các chương trình đầu tư cũng không nằm ngoài áp lực cạnh tranh của ngành F&B.

NHÀ HÀNG CỦA HỨA VĨ VĂN DỪNG HOẠT ĐỘNG TẠI TP.HCM

Hứa Vĩ Văn từng thử sức với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực thông qua hai mô hình Pà Pá Kitchen tại quận 3 và Pà Pá Noodle ở Thảo Điền, TP.HCM (cũ).

Lấy cảm hứng từ ẩm thực người Hoa, đặc biệt là văn hóa ẩm thực Chợ Lớn, các nhà hàng tập trung vào những món ăn truyền thống được chế biến theo công thức gia đình. Thực đơn có những món đáng chú ý như mì sườn kho với nước lèo hầm thủ công trong sáu giờ, dimsum và nước chấm giấm tiều gia truyền. Giá món ăn dao động khoảng 49.000-89.000 đồng/phần.

Hứa Vĩ Văn chia sẻ, ý tưởng mở quán ăn bắt nguồn từ tình yêu ẩm thực và mong muốn lan tỏa những món ăn gia đình quen thuộc đến mọi người

Trong đó, cơ sở tại Thảo Điền còn gây ấn tượng với thiết kế mang phong cách Santorini, sử dụng hai gam màu trắng và xanh chủ đạo.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai địa điểm đều đã tháo bảng hiệu Pà Pá và được thay thế bằng thương hiệu khác. Dù fanpage không có thông báo chính thức về việc đóng cửa hay di dời, Hứa Vĩ Văn xác nhận cơ sở 18 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền không còn kinh doanh Pà Pá Noodle.

Thay vào đó, anh hợp tác cùng đầu bếp Võ Quốc chuyển đổi địa điểm này thành nhà hàng Phở VIỆT NAM, khai trương vào cuối tháng 2/2025. Như vậy, thay vì tiếp tục duy trì mô hình cũ, Hứa Vĩ Văn đã lựa chọn một hướng đi mới trong lĩnh vực ẩm thực.

Nhìn vào hành trình kinh doanh của các nghệ sĩ Việt, có thể thấy số phận mỗi nhà hàng không giống nhau. Điểm chung của những thương hiệu này là đều từng nhận được sự chú ý nhờ tên tuổi nghệ sĩ đứng sau. Tuy nhiên, sự nổi tiếng chỉ có thể tạo ra lợi thế ban đầu về truyền thông, khả năng tiếp cận khách hàng và độ nhận diện thương hiệu. Để tồn tại lâu dài, một nhà hàng vẫn phải giải quyết hàng loạt bài toán về chất lượng món ăn, giá bán, mặt bằng, nhân sự, dịch vụ và khả năng kiểm soát chi phí.

Trong một thị trường F&B có mức độ cạnh tranh cao, thực khách ngày càng có nhiều lựa chọn và cũng sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm trên các nền tảng trực tuyến. Một thương hiệu không thể chỉ dựa vào lượng người hâm mộ của nghệ sĩ để duy trì doanh thu.