Phần tiếp theo của Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức được xác nhận

Sau khi tạo được dấu ấn lớn trên màn ảnh nhỏ năm 2026, Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức có phần tiếp theo với tên gọi Giữa Hè Tươi Sáng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi Youku xác nhận dự án sẽ tiếp tục được thực hiện bởi đội ngũ sáng tạo từng đứng sau thành công của phần đầu.

Theo công bố từ Youku trong danh sách phim năm 2027, Giữa Hè Tươi Sáng sẽ do biên kịch Cao Tiểu Nhàn chấp bút, cùng ê kíp sản xuất ban đầu tiếp tục đồng hành. Bộ phim được phát triển như một câu chuyện gốc mới, không đơn thuần chuyển thể tiếp từ nguyên tác mà mở rộng thế giới nhân vật sau những sự kiện của phần đầu.

Giữa Hè Tươi Sáng chính thức được Youku xác nhận, mở ra chương mới cho câu chuyện tình yêu của Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Hiện tại, nội dung của Giữa Hè Tươi Sáng được tiết lộ sẽ tập trung vào cuộc sống hôn nhân thường nhật của Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Nếu phần đầu khai thác quá trình hai nhân vật gặp gỡ, tìm hiểu và vượt qua những khác biệt trong tình cảm, phần tiếp theo sẽ hướng đến những vấn đề thực tế hơn như công việc, gia đình, áp lực cuộc sống và cách hai người duy trì tình yêu khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

Sự thay đổi trong hướng khai thác cũng khiến khán giả tò mò bởi những câu chuyện về tình yêu sau hôn nhân luôn là thử thách lớn với các bộ phim ngôn tình hiện đại. Thay vì chỉ tập trung vào những khoảnh khắc lãng mạn, Giữa Hè Tươi Sáng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi khi phản ánh những vấn đề đời thường của các cặp đôi trẻ.

Đầu Xuân Tươi Sáng từng gây ấn tượng nhờ câu chuyện tình cảm trưởng thành và cách xây dựng nhân vật gần gũi.

Bên cạnh thông tin về phần tiếp theo, điều được người hâm mộ quan tâm nhất hiện nay là liệu Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên có tiếp tục trở lại với vai Loan Niệm và Thượng Chi Đào hay không. Hai diễn viên đã tạo nên sức hút lớn cho Đầu Xuân Tươi Sáng nhờ sự tương tác tự nhiên cùng cảm giác trưởng thành trong chuyện tình cảm của nhân vật.

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, phía Youku và các diễn viên vẫn chưa chính thức công bố danh sách diễn viên của Giữa Hè Tươi Sáng. Những thông tin cho rằng Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên sẽ tiếp tục hợp tác lần hai vẫn đang được khán giả chờ đợi và chưa có xác nhận chính thức từ đoàn phim.

Dù vậy, sức hút từ cặp đôi Loan Niệm và Thượng Chi Đào vẫn đang tạo nên hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng kết thúc, nhiều khán giả cho biết họ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc dành cho hai nhân vật chính và mong muốn được nhìn thấy hành trình tiếp theo của họ trên màn ảnh.

Phản ứng hóa học giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trở thành một trong những yếu tố giúp bộ phim tạo hiệu ứng mạnh.

Sức hút của Loan Niệm và Thượng Chi Đào vẫn tiếp tục lan tỏa sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại.

Trong phần đầu, Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với hình tượng Loan Niệm là một người đàn ông trưởng thành, lý trí nhưng dần thay đổi khi bước vào mối quan hệ tình cảm. Trong khi đó, Tôn Thiên ghi dấu với Thượng Chi Đào bằng sự trẻ trung, chân thành và cách thể hiện một nhân vật nữ hiện đại luôn cố gắng cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp.

Chính sự kết hợp giữa hai diễn viên đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp Đầu Xuân Tươi Sáng tạo được hiệu ứng với khán giả. Vì vậy, thông tin về khả năng tái hợp của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong Giữa Hè Tươi Sáng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, Đầu Xuân Tươi Sáng từng gây chú ý nhờ câu chuyện tình cảm mang màu sắc trưởng thành, không quá phụ thuộc vào những tình tiết kịch tính mà tập trung vào cảm xúc giữa các nhân vật. Bộ phim được đánh giá cao nhờ cách xây dựng mối quan hệ giữa hai con người có xuất phát điểm khác biệt nhưng dần học cách thấu hiểu nhau.

Dù chưa công bố dàn diễn viên chính thức, Giữa Hè Tươi Sáng vẫn là một trong những dự án được chú ý của năm 2027.

Với việc phần tiếp theo được xác nhận, Giữa Hè Tươi Sáng đang trở thành một trong những dự án phim hiện đại được mong đợi trong năm 2027. Dù thông tin về dàn diễn viên vẫn còn bỏ ngỏ, sự trở lại của đội ngũ sáng tạo cùng sức hút từ câu chuyện Loan Niệm và Thượng Chi Đào đã đủ khiến khán giả tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ phim.