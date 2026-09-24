Phân tích sức mạnh Xiaomi 18 Pro Series: Chip 2nm đầu tiên và pin 8.500mAh sắp đến Việt Nam

Bộ đôi flagship thế hệ mới Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max vừa được thương hiệu xác nhận sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong năm 2026. Trước đó, thiết bị đã trình làng tại Trung Quốc và tạo chú ý lớn nhờ bước nhảy vọt về thông số phần cứng lẫn các giải pháp kỹ thuật tích hợp.

Xiaomi 18 Pro Series sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm nay

Kiến trúc vi xử lý 2nm và đột phá năng lượng từ Qualcomm

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max là những smartphone đầu tiên ứng dụng dòng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới nhất từ Qualcomm. Bản tiêu chuẩn Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 với xung nhịp CPU tối đa đạt ngưỡng 5GHz. Trong khi đó, biến thể Pro Max được nâng cấp lên vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp hơn.

Được chế tạo hoàn toàn trên tiến trình 2nm tiên tiến, nền tảng bán dẫn này cải thiện đáng kể năng lực xử lý lẫn mức tiêu hao năng lượng. Theo công bố kỹ thuật, hiệu năng GPU tăng tới 35%, đồng thời điện năng tiêu thụ của GPU giảm 40% so với thế hệ trước. Bộ xử lý thần kinh NPU cũng ghi nhận mức tăng trưởng sức mạnh lên tới 80%, tối ưu sâu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo cục bộ.

Xiaomi 18 Pro Series có hiệu suất cực khủng

Giải pháp tản nhiệt OFFSET PoP và công nghệ pin Jinshajiang

Để kiểm soát nhiệt lượng từ con chip xung nhịp cao, Xiaomi 18 Pro Max được trang bị công nghệ đóng gói OFFSET PoP đi kèm hệ thống bơm lạnh hình vòng. Cấu trúc tản nhiệt này chịu trách nhiệm triệt tiêu hiện tượng quá nhiệt, đảm bảo duy trì độ ổn định hiệu suất và giữ nguyên tốc độ khung hình cao liên tục trong hơn một giờ chơi các tựa game đồ họa nặng.

Các điện thoại mới của Xiaomi có thời lượng pin tuyệt vời

Bên cạnh tản nhiệt, giải pháp năng lượng ghi nhận nâng cấp mạnh mẽ với viên pin Jinshajiang dung lượng lớn: 7.000mAh trên Xiaomi 18 Pro và 8.500mAh trên bản Pro Max. Cả hai mẫu máy đều hỗ trợ chuẩn sạc nhanh công suất 100W, giúp rút ngắn thời gian nạp điện cho thỏi pin dung lượng cao mà vẫn đảm bảo độ bền tế bào pin.

Tấm nền SuperPixel viền 0.99mm và hệ thống quang học Leica 200MP

Mặt trước của máy được trang bị công nghệ hiển thị SuperPixel mới, đạt độ sáng cực đại 4.000 nits cùng thiết kế viền màn hình siêu mỏng chỉ 0.99mm đồng đều ở bốn cạnh. Kích thước màn hình có sự phân cấp rõ nét: Xiaomi 18 Pro sở hữu không gian hiển thị 6.4 inch nhỏ gọn, còn bản Pro Max mở rộng không gian trải nghiệm lên mức 6.9 inch.

Công nghệ màn hình của Xiaomi 18 Pro Series

Ở khía cạnh quang học, cụm ba camera đồng chế tác cùng Leica xuất hiện trên cả hai thiết bị với thông số kỹ thuật cao:

Camera chính: Cảm biến độ phân giải 200MP.

Camera telephoto tiềm vọng: Cảm biến 200MP, tiêu cự tương đương 75mm, zoom quang 3,2x và khoảng cách lấy nét tối thiểu 12cm, thích hợp cho chụp cận cảnh macro lẫn chân dung.

Camera góc siêu rộng: Cảm biến độ phân giải 50MP.

Mặt lưng thiết bị bổ sung màn hình phụ hỗ trợ hơn 100 thẻ ứng dụng tương tác và hiển thị hình nền AI. Vận hành trên nền tảng HyperOS 4 kết hợp trợ lý Super Xiao Ai 2.0, Xiaomi 18 Pro Series định vị là bước đi trọng tâm nhằm định nghĩa lại tiêu chuẩn phần cứng cao cấp trong năm 2026.