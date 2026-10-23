Phân tích pin silicon-carbon dung lượng 5.700mAh trên Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro

Cơ sở dữ liệu chứng nhận Safety Korea tại Hàn Quốc vừa ghi nhận hai mẫu pin mới mang mã hiệu EB-BS958DBY và EB-BS957CBY, được xác định thuộc về dòng điện thoại Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Điểm đáng chú ý nhất trong lần xuất hiện này là khả năng Samsung sẽ ứng dụng công nghệ vật liệu mới nhằm gia tăng thời lượng sử dụng mà vẫn bảo toàn độ mỏng cho thiết bị.

Công nghệ pin silicon-carbon và bước nhảy vọt về dung lượng

Hai mẫu pin mới do công ty Zhuhai CosMX Power sản xuất đã chính thức bước vào danh mục kiểm định an toàn. Các thông tin rò rỉ cho thấy Galaxy S27 Ultra có thể đạt dung lượng lên tới 5.700mAh, trong khi Galaxy S27 Pro được trang bị viên pin 5.200mAh.

Rò rỉ pin Galaxy S27 Pro và S27 Ultra

Để giải bài toán tăng dung lượng mà không làm thân máy dày cộm, việc áp dụng công nghệ pin silicon-carbon được xem là giải pháp cốt lõi. So với điện cực than chì truyền thống, vật liệu silicon-carbon cho phép mật độ năng lượng cao hơn đáng kể trên cùng một thể tích. Ngoài ra, thiết bị dự kiến sẽ hỗ trợ công suất sạc nhanh có dây đạt mức 60W, cải thiện thời gian nạp đầy cho viên pin dung lượng lớn.

Tối ưu viền màn hình và phân tầng bộ nhớ RAM

Không chỉ dừng lại ở nâng cấp nguồn năng lượng, các tài liệu rò rỉ về tấm kính bảo vệ cho thấy mặt trước của Galaxy S27 Ultra sẽ có phần viền được thu hẹp mỏng hơn đáng kể so với thế hệ trước. Đường nét tổng thể của các góc máy vẫn tiếp tục duy trì triết lý thiết kế quen thuộc, trong khi lỗ khuyết dành cho camera selfie có kích thước nhỉnh hơn một chút.

Miếng dán màn hình Galaxy S27 Series

Về phần cứng xử lý, áp lực từ chi phí linh kiện gia tăng có thể khiến Samsung duy trì mức dung lượng RAM 8GB cho hai phiên bản tiêu chuẩn là Galaxy S27 và S27 Plus. Đối với phiên bản cao cấp hơn, Galaxy S27 Pro dự kiến trang bị RAM 12GB. Riêng Galaxy S27 Ultra sẽ cung cấp các tùy chọn bộ nhớ RAM 12GB và 16GB, kết hợp cùng dung lượng lưu trữ tối đa lên tới 1TB.

Đổi mới cấu trúc camera sau và thời điểm ra mắt dự kiến

Mặt lưng của Galaxy S27 Ultra được dự đoán sẽ có sự chuyển dịch lớn về thiết kế với cụm đảo camera kích thước đồ sộ hơn. Samsung có khả năng sẽ loại bỏ cảm biến tele 3x quang học truyền thống để thay thế bằng ống kính tiềm vọng 50MP, kết hợp cảm biến chính thế hệ mới ISOCELL HP6.

Galaxy S27 Ultra sẽ có thiết kế camera sau mới

Thế hệ flagship Galaxy S27 dự kiến trình làng vào đầu năm 2027, cài đặt sẵn giao diện người dùng One UI 9.5. Hiện các linh kiện xuất hiện trên hệ thống chứng nhận vẫn thuộc giai đoạn thử nghiệm ban đầu, do đó các thông số kỹ thuật thực tế có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi bước vào dây chuyền sản xuất thương mại.