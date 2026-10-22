Phân tích hồ sơ, tài liệu lịch sử, trả lại tên cho các anh hùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân.

Những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, song nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, phấn đấu tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ và từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị, năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 221 hài cốt liệt sĩ; trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập 183 hài cốt, Sư đoàn 968 quy tập 17 hài cốt, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập 21 hài cốt. Tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai công tác thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tỉnh đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin thuộc 130 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Trong đó, số mộ lấy được mẫu sinh phẩm là 13.221 mộ (đạt 57,82%) và 64 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Nhiệm vụ hoàn thành trong tháng 9/2026 sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Tỉnh Quảng Trị đã bàn giao 13.285 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế.

Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ cũng được đẩy mạnh, với 5.297 mẫu được thu nhận trong tổng số 5.442 trường hợp đủ điều kiện (đạt 97,33%). Bên cạnh đó, tỉnh ban hành 243 quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; rà soát, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ.

Một điểm mới trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm là thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu để thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, bản đồ chiến trường, tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng. Qua đó, các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng; đồng thời tiếp tục xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Cồn Tiên.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn như thông tin nơi chôn cất liệt sĩ qua nhiều năm bị thất lạc, thiếu chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, nhiều nhân chứng tuổi cao, địa hình tìm kiếm phức tạp. Công tác tuyên truyền, rà soát và tổng hợp thông tin tại một số địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn trong công tác triển khai, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu giai đoạn 2 của nhiệm vụ, Chiến dịch.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị, nhất là kết quả lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quảng Trị là địa bàn có vị trí đặc biệt, nơi diễn ra nhiều chiến dịch, trận đánh ác liệt, số lượng liệt sĩ hy sinh lớn. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi quyết tâm cao và phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập và giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ; triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”. Địa phương cần rà soát các nghĩa trang liệt sĩ, tu bổ, tôn tạo, đảm bảo sự trang nghiêm, sáng - xanh - sạch - đẹp, chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2027), kỷ niệm 55 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6/1972 – 16/9/1972) sẽ diễn ra vào năm 2027.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cao hiệu quả tham mưu, phối hợp và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn Lào, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tìm kiếm, quy tập.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phấn đấu quy tập 247 hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968 là 153 hài cốt và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 là 150 hài cốt. Cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tỉnh tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.