Phân tích Galaxy Z Fold8 đối đầu iPhone Duo: Ưu thế thiết kế mỏng nhẹ và khoảng cách giá

Sự kiện Apple chuẩn bị chính thức phát hành mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo vào ngày 23/10 đang tạo ra cú hích đáng kể cho toàn bộ thị trường thiết bị di động. Đáng chú ý, diễn biến này lại mang về lợi thế trực tiếp cho đối thủ lớn nhất của hãng là Samsung. Theo báo cáo từ trang Forbes, hãng công nghệ Hàn Quốc ghi nhận lượng tìm kiếm chủ động về các dòng điện thoại gập trên Google đã tăng vọt 300% chỉ trong vòng một tháng qua, trong khi sức mua thực tế của mẫu Galaxy Z Fold8 cũng tăng 16% kể từ khi ra mắt.

Đánh giá về làn sóng quan tâm này, ông Richard Chang, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận di động của Samsung tại Anh và Ireland, nhận định động lực tăng trưởng của phân khúc điện thoại gập Samsung hiện nay là điều không thể phủ nhận. Việc Apple tham gia phân khúc mới đã vô tình kích hoạt sự tò mò của tệp khách hàng đại chúng đối với công nghệ màn hình gập, thúc đẩy người dùng so sánh trực tiếp các phương án kỹ thuật sẵn có trên thị trường.

Samsung ghi nhận lượng tìm kiếm smartphone gập tăng 300%.

Tối ưu công thái học: Lợi thế vật lý từ độ mỏng và trọng lượng

Ở góc độ thiết kế phần cứng, Galaxy Z Fold8 theo đuổi triết lý công thái học với kiểu dáng lấy cảm hứng từ cuốn hộ chiếu, tập trung tối đa vào khả năng cầm nắm và thao tác bằng một tay. Khi đặt lên bàn cân kỹ thuật với iPhone Duo, đại diện của Samsung thể hiện sự vượt trội rõ rệt về mặt tối ưu linh kiện và cấu trúc bản lề.

Cụ thể, Galaxy Z Fold8 đạt mức trọng lượng chỉ 201g cùng độ dày 4,5 mm khi mở hoàn toàn. Trong khi đó, iPhone Duo có thông số vật lý nặng hơn đáng kể ở mức 259g và độ dày khi mở ra là 5,2 mm. Mức chênh lệch gần 60g và gần 1 mm độ mỏng là một khoảng cách công nghệ lớn đối với thiết bị cầm tay gập mở, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiện lợi khi sử dụng trong thời gian dài.

Bài toán chi phí: Khoảng cách giá lên tới hàng chục triệu đồng

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, rào cản tài chính đang tạo ra lợi thế cạnh tranh áp đảo cho Galaxy Z Fold8. Tại thị trường quốc tế, mẫu flagship gập của Samsung được định vị với giá khởi điểm từ 1.899 USD, thấp hơn mức 1.999 USD của iPhone Duo.

Tại thị trường Việt Nam, sự chênh lệch này thậm chí còn phân hóa sâu sắc hơn. Dù có giá niêm yết ban đầu là 47 triệu đồng, Galaxy Z Fold8 hiện đã hạ nhiệt tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn, rơi xuống mức dưới 40 triệu đồng. Ngược lại, iPhone Duo dự kiến sẽ chào sân thị trường nội địa với mức giá mở bán lên tới khoảng 65 triệu đồng. Mức chênh lệch hơn 25 triệu đồng đặt ra bài toán kinh tế lớn cho người tiêu dùng khi cân nhắc giữa một thiết bị đã tối ưu qua nhiều thế hệ và một sản phẩm hoàn toàn mới.

Vị thế tích lũy từ 8 năm phát triển công nghệ gập

Sự tự tin của Samsung trong cuộc đối đầu này được củng cố bằng bề dày 8 năm liên tục nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ màn hình gập. Đại diện hãng nhấn mạnh hệ sinh thái sản phẩm phong phú với 3 dạng thiết kế gập khác nhau chính là nền tảng vững chắc giúp họ duy trì vị thế dẫn đầu trước sự bám đuổi của đối thủ.

Tuy vậy, giới chuyên gia công nghệ nhận định cần thêm dữ liệu báo cáo kinh doanh thực tế trong thời gian tới để kiểm chứng liệu sức hút từ thương hiệu Apple có đủ sức bù đắp những bất lợi về trọng lượng, độ dày và mức giá trước sự hoàn thiện của Galaxy Z Fold8 hay không.