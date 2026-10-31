Phân tích công nghệ pin và sạc dòng Galaxy S27: Bản chuẩn giữ 25W, bản Ultra chạm mốc 60W

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ các cơ quan kiểm định quốc tế đang hé lộ bức tranh phân hóa sâu sắc về công nghệ năng lượng trên thế hệ flagship tiếp theo của Samsung. Trong khi các biến thể cao cấp được định hình nâng cấp mạnh mẽ, mẫu Galaxy S27 tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn tiếp tục gắn bó với mức công suất sạc 25W quen thuộc.

Mẫu Galaxy S26. Ảnh: PhoneArena

Chứng nhận IECEE và thông số sạc của Galaxy S27 tiêu chuẩn

Dữ liệu kỹ thuật do tổ chức UL Solutions (Demko) chứng nhận và cập nhật trên hệ sinh thái cơ sở dữ liệu IECEE đã ghi nhận hàng loạt biến thể của Galaxy S27, bao gồm các mã định danh: SM-S952U, SM-S952U1, SM-S952W, SM-S9520, SC-51H, SM-S952Q và SM-S952Z.

Hồ sơ kiểm định cho thấy toàn bộ các phiên bản này tiếp nhận nguồn điện một chiều định mức 9V với cường độ 2,77A. Mức thông số này tương đương công suất tối đa khoảng 25W. Đáng chú ý, đây là ngưỡng sạc tiêu chuẩn từng được Samsung lần đầu triển khai trên dòng Galaxy S20 từ năm 2020. Nếu hồ sơ trên phản ánh chính xác thiết kế thương mại, mẫu máy tiêu chuẩn sẽ sử dụng lại giải pháp sạc đã có vòng đời gần 7 năm.

Danh sách này cho thấy tốc độ sạc của Galaxy S27 có lẽ chẳng mấy ấn tượng. Ảnh: IECEE

Trước đó, chuyên trang SammyGuru cũng từng phát hiện thông tin Galaxy S27 và Galaxy S27+ trên hệ thống chứng nhận 3C của Trung Quốc, phản ánh tình trạng tương tự khi công suất sạc không có bước nhảy vọt so với thế hệ Galaxy S26 tiền nhiệm.

Sự phân cấp công nghệ: Bước nhảy 60W trên Galaxy S27 Pro và Ultra

Trái ngược với phiên bản tiêu chuẩn, hai phiên bản định vị ở phân khúc cao hơn gồm Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra lại ghi nhận những cải tiến kỹ thuật đáng kể. Hồ sơ từ cơ quan 3C tiết lộ cấu hình pin và sạc mới đầy tiềm năng của bộ đôi này.

Hình ảnh rò rỉ được cho là mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Macworld

Cụ thể, Galaxy S27 Pro – mẫu máy được kỳ vọng đánh dấu sự hiện diện lần đầu của nhánh sản phẩm "Pro" trong dòng Galaxy S – sở hữu viên pin dung lượng 5.200mAh. Trong khi đó, biến thể cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra được định hình với thỏi pin dung lượng 5.700mAh. Cả hai thiết bị này đều dự kiến tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất lên tới 60W.

Áp lực cạnh tranh và bài toán định vị sản phẩm

Khoảng cách kỹ thuật giữa bản tiêu chuẩn và các mẫu cao cấp không chỉ tạo nên sự phân cấp nội bộ, mà còn đặt Galaxy S27 vào thế bất lợi trước các đối thủ trực tiếp. Trên thị trường smartphone cao cấp, những sản phẩm đối trọng như Google Pixel 11 hay iPhone 17 đều đang hướng tới tốc độ sạc nhanh hơn. Việc duy trì mức 25W có thể làm giảm sức hút đối với tệp khách hàng chú trọng thời gian nạp năng lượng.

Mặc dù Galaxy S27 vẫn giữ được ưu thế về thiết kế nhỏ gọn cùng tầm giá dễ tiếp cận, nhưng sự thiếu vắng cải tiến phần cứng then chốt sẽ khiến người dùng đắn đo khi nâng cấp từ các thế hệ tiền nhiệm. Hơn nữa, Samsung đang đối diện với bài toán chi phí linh kiện gia tăng (chipflation). Hãng đã cân nhắc giảm sản lượng một số dòng máy tầm trung Galaxy A để bảo toàn biên lợi nhuận và tối ưu nguồn lực. Do đó, việc duy trì một mẫu flagship tiêu chuẩn thiếu tính đột phá sẽ là một thách thức lớn trong chiến lược định vị danh mục sản phẩm của thương hiệu.