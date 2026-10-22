Phân tích cổ phiếu VPB, VNM và PNJ: Chọn mã nào cho danh mục?

Nhận định cổ phiếu: Agriseco khuyến nghị VPB, TCBS đánh giá cao VNM. Ảnh minh họa do AI tạo

Các công ty chứng khoán đưa ra quan điểm khác nhau đối với cổ phiếu ngân hàng, vàng bạc đá quý và thực phẩm. Trong khi Công ty Chứng khoán Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) nhờ triển vọng tăng trưởng tín dụng và kế hoạch tăng vốn, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) chưa khuyến nghị cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Với nhóm thực phẩm, Công ty chứng khoán TCBS đánh giá cổ phiếu CTCP Sữa Việt Nam (VNM) hấp dẫn nhờ khả năng sinh lời cao và định giá thấp hơn mức trung vị lịch sử.

Theo Agriseco, VPB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 11.031 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 29.911 tỷ đồng, tăng 47%, hoàn thành 72% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 27%, thu nhập thuần dịch vụ tăng 76%, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 25%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 21% từ mức 25% cuối năm 2025, trong khi biên lãi ròng (NIM) duy trì ở mức 5,2%. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý III giảm xuống 3,1%, so với 3,3% cuối năm 2025.

Tín dụng của VPB tăng 28,4% từ đầu năm đến cuối quý III, cao hơn mức tăng 11% của toàn ngành. Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng 31%, cho vay khách hàng cá nhân tăng 25%. Đáng chú ý, dư nợ bất động sản tăng 30%, chiếm 36% tổng dư nợ; dư nợ các lĩnh vực xây dựng, thương mại và công nghiệp đều tăng 28%.

Huy động vốn tăng 34,2%, hỗ trợ ngân hàng cân đối nguồn vốn và duy trì tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 82%.

Agriseco dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2026 của VPB có thể đạt 30-35%, nhờ nhu cầu vốn trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng tiếp tục cải thiện, cho vay tiêu dùng phục hồi vào mùa cao điểm cuối năm và nền tảng huy động vốn tạo điều kiện mở rộng tín dụng. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay bất động sản lớn vẫn là yếu tố cần theo dõi về chất lượng tài sản.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% vốn điều lệ, cho đối tác chiến lược nước ngoài được kỳ vọng hỗ trợ định giá cổ phiếu. Theo kế hoạch được đề cập tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, nếu thương vụ hoàn tất, vốn điều lệ của VPB sẽ vượt 106.200 tỷ đồng, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và tăng khả năng thu hút vốn ngoại. Trên cơ sở triển vọng này, Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu VPB với giá mục tiêu 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng dư địa tăng giá 17%.

Đối với PNJ, BSC duy trì quan điểm không khuyến nghị do cần theo dõi thêm tình hình thanh khoản, lộ trình tái cấu trúc hệ thống và thay đổi cơ cấu sở hữu sau đợt phát hành riêng lẻ. Theo BSC, định giá cổ phiếu chưa hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất cao và thanh khoản cải thiện chưa đáng kể.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2027 với mục tiêu lợi nhuận 100 tỷ đồng, so với mức lỗ dự kiến 6.271 tỷ đồng năm 2026, BSC đưa ra hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng (P/E) năm 2027 ở mức 101 lần và hệ số giá trên giá trị sổ sách dự phóng (P/B) ở mức 1,5 lần. Do đó, công ty chứng khoán này cho rằng cần tiếp tục theo dõi diễn biến kinh doanh và quá trình tái cấu trúc của PNJ trước khi đưa ra khuyến nghị tích cực hơn.

Ở nhóm thực phẩm, TCBS đánh giá cổ phiếu VNM hấp dẫn nhờ khả năng sinh lời cao và mức định giá thấp hơn trung vị lịch sử. Theo TCBS, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ của 10 doanh nghiệp trong ngành thực phẩm tăng 33,6% trong 6 tháng đầu năm, đạt 12.539 tỷ đồng, trong khi doanh thu chỉ tăng 7,4%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 28,2% lên 31,1% là yếu tố đóng góp vào mức tăng lợi nhuận, còn chi phí bán hàng và quản lý tăng nhanh hơn doanh thu nên không đóng góp vào chênh lệch tăng trưởng này.

Riêng VNM đóng góp 49,3% phần lợi nhuận tăng thêm của nhóm. Một số doanh nghiệp khác như IDP, PAN, MSN và KDC ghi nhận lợi nhuận tăng trên 100%, nhưng xuất phát từ những yếu tố khác nhau, gồm lãi thoái vốn Bibica tại PAN, đóng góp của mảng vonfram tại MSN và nền lợi nhuận cùng kỳ thấp tại IDP, KDC. TCBS cho rằng nguyên nhân khiến biên lợi nhuận toàn ngành mở rộng chưa được xác định rõ, do đó mặt bằng lợi nhuận này chưa chắc duy trì trong các kỳ tiếp theo.

VNM là cổ phiếu duy nhất vượt qua cả hai tiêu chí sàng lọc của TCBS, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 34,5% và hệ số P/E ở mức 11 lần, thấp hơn mức trung vị ba năm là 15,7%.

MCH, QNS và IDP được đánh giá trung tính. Các doanh nghiệp này đáp ứng tiêu chí về chất lượng và cổ tức nhưng P/E cao hơn mức trung vị ba năm từ 39,2% đến 68,5%. Trong khi đó, SBT, VSF, KDC và MML kém hấp dẫn do lợi nhuận cốt lõi thấp, đòn bẩy nợ cao hoặc phần lớn lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số.

TCBS chưa đánh giá AIG do chưa có đủ ba năm giao dịch và PAN do hệ số P/E bị ảnh hưởng bởi khoản lãi từ thoái vốn Bibica. MSN không được xếp hạng vì luận điểm đầu tư tập trung vào mảng vonfram.

Một rủi ro chung của nhóm thực phẩm là những thay đổi chính sách thuế từ ngày 1/1/2027, khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có đường bắt đầu áp dụng và thuế giá trị gia tăng trở về mức 10%.