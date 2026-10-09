Phân tích cấu trúc Apple Watch Series 12 và Ultra 4: iFixit chấm điểm sửa chữa 4 trên 10

Chuyên trang đánh giá sửa chữa iFixit vừa hoàn tất quá trình mổ xẻ chuyên sâu bộ đôi đồng hồ thông minh mới nhất của Apple gồm Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Kết quả cho thấy cả hai thiết bị chỉ đạt mức điểm 4/10 về khả năng sửa chữa. Đáng chú ý, iFixit cũng đưa ra nhận định rằng Apple đang vi phạm các quy định liên quan đến luật Quyền được sửa chữa tại Mỹ do thiết kế gây khó khăn cho việc phục hồi linh kiện.

Apple Watch Series 12: Tinh chỉnh nhỏ nhưng cấu trúc vẫn liên đới phức tạp

Trên thế hệ Apple Watch Series 12, Apple đã đưa ra một số thay đổi mang tính tích cực nhằm hỗ trợ quy trình tháo lắp thủ công. Điểm cải tiến đáng chú ý nhất là việc loại bỏ đầu nối ZIF vốn thường gây phiền toái cho kỹ thuật viên trong các phiên bản trước. Bên cạnh đó, thiết bị đã được bổ sung thêm dải kéo tiện dụng để người tháo dễ dàng gỡ bỏ lớp keo cố định pin.

Tuy nhiên, cấu trúc phần cứng tổng thể vẫn đặt ra rào cản kỹ thuật rất lớn cho việc sửa chữa độc lập. Kỹ thuật viên bắt buộc phải bóc tách toàn bộ màn hình trước mới có thể tiếp cận được viên pin bên trong. Ngược lại, việc thay thế cụm màn hình hiển thị cũng không thể hoàn thành nếu chưa tháo rời khối pin ra ngoài. Mối liên kết ngặt nghèo này gia tăng nguy cơ làm hỏng các vi mạch mỏng manh trong quá trình can thiệp.

Về mặt năng lượng, phiên bản Apple Watch Series 12 kích thước 46mm được trang bị viên pin dung lượng 1.461Wh, tăng nhẹ so với mức 1.403Wh được ghi nhận trên thế hệ Apple Watch Series 11 tiền nhiệm.

Apple Watch Ultra 4: Lớp keo kháng nước cản trở khả năng can thiệp

Đối với phiên bản thể thao cao cấp Apple Watch Ultra 4, iFixit không ghi nhận bất kỳ bước tiến nào trong cấu trúc lắp ráp so với các thế hệ tiền nhiệm. Điểm đánh giá mức độ sửa chữa của thiết bị tiếp tục dừng ở con số 4/10, tương tự toàn bộ các đời Apple Watch Ultra từng được công bố trên thị trường.

Hình ảnh tháo dỡ Apple Watch Series 12 và Ultra 4 từ kênh iFixit

Nguyên nhân chính xuất phát từ tiêu chuẩn kháng nước khắt khe của dòng máy thể thao chuyên nghiệp. Apple đã sử dụng lượng lớn keo dính công nghiệp chuyên dụng kết nối giữa khung vỏ và tấm nền hiển thị. Để thay pin, kỹ thuật viên bắt buộc phải tác động nhiệt và cạy tách màn hình, quy trình rất dễ làm rách cụm cáp tín hiệu nếu thiếu trang thiết bị chuyên dụng và độ chuẩn xác cao.

Bù lại cho thiết kế khép kín, nâng cấp phần cứng đáng giá nhất trên Apple Watch Ultra 4 nằm ở dung lượng lưu trữ năng lượng. Thiết bị sở hữu viên pin đạt mức 2.444Wh, mở rộng đáng kể so với thông số 2.313Wh của thế hệ Ultra 3, đáp ứng thời lượng hoạt động dài hơn cho các hoạt động ngoài trời.