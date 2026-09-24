Phân tích cấu hình Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra: Chip Dimensity 9500 và pin cực khủng

Bộ đôi máy tính bảng cao cấp tiếp theo của Samsung gồm Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra vừa lộ diện toàn bộ thông số kỹ thuật cũng như thiết kế. Dòng sản phẩm mới đánh dấu sự trở lại của phiên bản Plus sau hai năm vắng bóng, kết hợp với phần cứng hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý tác vụ nặng và làm việc chuyên nghiệp trên thiết bị di động cỡ lớn.

Thiết kế và thông số kỹ thuật của Galaxy Tab Tab S12 Plus và Tab S12 Ultra được hé lộ

Ngôn ngữ thiết kế và những tinh chỉnh ở hệ thống camera

Theo dữ liệu rò rỉ từ trang WinFuture, cả hai thiết bị tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản quen thuộc của thế hệ tiền nhiệm nhưng được tinh chỉnh ở cụm camera sau. Galaxy Tab S12+ được trang bị màn hình kích thước 12.6 inch rộng rãi, mang lại không gian thao tác đa nhiệm linh hoạt.

Thay đổi đáng chú ý trên Galaxy Tab S12+ là việc rút gọn cụm camera sau còn một ống kính chính duy nhất với độ phân giải 13 megapixel, thay vì cụm camera kép như thế hệ trước. Trong khi đó, biến thể Galaxy Tab S12 Ultra sở hữu hệ thống quang học cao cấp hơn với cảm biến chính 13 megapixel kết hợp cùng camera góc siêu rộng 8 megapixel.

Thiết kế Galaxy Tab S12 Plus

Ở mặt trước, cả hai phiên bản đều tích hợp camera selfie độ phân giải 12 megapixel. Ống kính này hỗ trợ khả năng quay video định dạng 4K, đảm bảo chất lượng sắc nét cho các cuộc họp trực tuyến và gọi thoại hình ảnh.

Thiết kế Galaxy Tab S12 Ultra

Bước nhảy vọt về hiệu năng với chip Dimensity 9500

Điểm nhấn kỹ thuật lớn nhất trên thế hệ máy tính bảng mới của Samsung nằm ở cấu hình phần cứng. Thiết bị được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 mới nhất, với xung nhịp tối đa có thể chạm ngưỡng 4.21GHz. Mức hiệu năng này tối ưu hóa việc vận hành các phần mềm đồ họa, dựng hình cũng như các tính năng đa nhiệm nặng.

Về dung lượng bộ nhớ, Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra cung cấp tùy chọn tiêu chuẩn với RAM 12GB cùng bộ nhớ lưu trữ 256GB hoặc 512GB. Riêng phiên bản Ultra hướng tới người dùng chuyên nghiệp khi bổ sung cấu hình tối đa lên tới 16GB RAM và bộ nhớ trong 1TB.

Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Thời lượng pin và khả năng hoàn thiện bền bỉ

Nhằm đáp ứng nguồn năng lượng cho màn hình lớn và vi xử lý xung nhịp cao, Samsung trang bị thỏi pin dung lượng 10.600mAh cho Galaxy Tab S12+. Phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra sở hữu viên pin dung lượng lên tới 11.600mAh. Cả hai sản phẩm đều tích hợp giao thức sạc nhanh công suất 45W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp lại năng lượng cho máy.

Bên cạnh đó, bộ đôi tablet cao cấp này đều được hoàn thiện với chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68, bảo vệ linh kiện bên trong an toàn trước tác động của môi trường khi sử dụng hàng ngày.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật rò rỉ

Thời điểm phát hành và mức giá dự kiến

Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 10 với hai phối màu chủ đạo là xám và bạc.

Về giá thành tại thị trường quốc tế, mẫu Galaxy Tab S12+ có mức giá khởi điểm từ 1.299 €, trong khi phiên bản cao cấp Galaxy Tab S12 Ultra sẽ bắt đầu từ 1.539 € (khoảng 45 triệu đồng).