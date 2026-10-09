Phân tích bạc ngày 9/10: Giá chạm vùng hỗ trợ, chờ tín hiệu phục hồi

Đồng USD giảm nhẹ trong ngày, nhưng đà phục hồi ngắn hạn chưa hoàn toàn chấm dứt. Trong khi đó, nhóm kim loại công nghiệp đã quay lại xu hướng tăng trung hạn, tạo tín hiệu tích cực sớm cho toàn nhóm.

Đáng chú ý, tâm lý thị trường vẫn duy trì trạng thái rất bình tĩnh từ những tuần đầu tháng 6, cho thấy nhà đầu tư chưa vội hành động mà đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng trước khi bước vào giai đoạn mới.

Giá bạc trong nước, sáng 9/10, giá bạc tại các thương hiệu lớn đồng loạt phục hồi. Phú Quý niêm yết khoảng 2,105–2,170 triệu đồng/lượng, DOJI quanh 2,136–2,221 triệu đồng/lượng, trong khi Ancarat ở mức khoảng 2,091–2,156 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước đang quay lại nhịp tăng sau phiên điều chỉnh trước đó.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Tóm tắt: Giá bạc đang lùi về vùng hỗ trợ quan trọng quanh 58,975 USD/oz, khu vực đã được đề cập trong nhiều bài viết trước.

Tại đây, thị trường cần xuất hiện một nhịp bật tăng đủ mạnh để phát đi tín hiệu sớm cho khả năng xu hướng tăng quay trở lại, trong đó điều kiện đầu tiên là giá phải bứt phá rõ ràng lên trên cạnh trên của kênh giá màu tím trên biểu đồ.

Mốc 65,505 USD/oz được xem là ngưỡng xác nhận quan trọng hơn cho kịch bản tăng giá. Nếu vượt qua khu vực này, mục tiêu gần nhất được kỳ vọng là vùng đỉnh cũ quanh 72,05 USD/oz.

Ở góc nhìn trung hạn, chừng nào giá bạc còn duy trì trên 55,81 USD/oz, xu hướng tăng vẫn giữ vai trò chủ đạo.