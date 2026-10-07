Phân tích bạc 7/10: Tiến sát vùng quan trọng, chờ tín hiệu phản ứng

DXY tiếp tục tăng, còn nhóm kim loại công nghiệp đồng loạt suy yếu, cho thấy áp lực ngắn hạn đối với bạc vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, diễn biến này phù hợp với kịch bản giá đang tiến dần về vùng điều chỉnh quan trọng đã được dự phóng trước đó.

Đáng chú ý, tâm lý thị trường vẫn duy trì trạng thái lạc quan và sẵn sàng hành động trong nhiều tuần, cho thấy niềm tin trung hạn đối với nhóm tài sản có độ nhạy cao như bạc chưa suy giảm.

Giá bạc trong nước: Sáng 7/10, giá bạc tại các thương hiệu lớn tiếp tục điều chỉnh giảm. Phú Quý niêm yết bạc miếng ở mức 2,138–2,204 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 0,63% so với cuối phiên trước.

Tại DOJI, giá mua vào – bán ra ở mức 2,181–2,266 triệu đồng/lượng, cùng giảm 11.000 đồng/lượng; Ancarat cũng giảm 5.000 đồng/lượng, xuống 2,125–2,191 triệu đồng/lượng.

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView.

Hiện tại, giá bạc đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng quanh 58,975 USD/oz, đúng với khu vực điều chỉnh đã được dự kiến trước đó. Diễn biến giá tại vùng này cần tiếp tục được theo dõi, trong bối cảnh bạc vẫn đang vận động bên trong kênh giá màu tím (trên hình).

Để củng cố kỳ vọng giá quay trở lại xu hướng tăng chính, bạc trước hết cần có một nhịp tăng dứt khoát và bứt phá rõ ràng lên trên cạnh trên của kênh giá màu tím. Đây được xem là tín hiệu sớm cho khả năng xu hướng tăng quay trở lại. Trong đó, mốc 65,505 USD/oz là ngưỡng xác nhận quan trọng hơn cho kịch bản tăng giá này.

Ở góc nhìn trung hạn, chừng nào giá bạc còn duy trì trên 55,81 USD/oz, cấu trúc tăng giá chủ đạo vẫn được bảo toàn.