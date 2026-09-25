Phân tích bạc 25/9: Giá giằng co, áp lực điều chỉnh ngắn hạn chưa kết thúc

Thị trường nhìn chung khá trầm lắng khi đồng USD chỉ nhích nhẹ, còn nhóm kim loại công nghiệp giảm hơn 0,5% nhưng chưa xuất hiện áp lực bán mạnh.

Đáng chú ý, tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì ở mức lạc quan cao, dù diễn biến giá trong ngày chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ rệt.

Giá bạc trong nước sáng 25/9 nhích tăng nhẹ tại nhiều thương hiệu. Phú Quý niêm yết bạc miếng 999 ở mức 2,194 - 2,262 triệu đồng/lượng, tăng 5.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; bạc thỏi 1 kg ở mức khoảng 58,51 - 60,32 triệu đồng/kg.

Ancarat cũng phục hồi nhẹ, với giá bạc miếng quanh 2,181 - 2,249 triệu đồng/lượng. Nhìn chung, giá bạc trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động mạnh.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Tóm tắt: Từ đỉnh 67,895 USD/oz, bạc đang trong nhịp điều chỉnh giảm và có khả năng tiếp tục hướng về vùng hỗ trợ quanh 63,815 USD/oz.

Trọng tâm: Cần theo dõi chặt chẽ phản ứng của giá tại 63,815 USD/oz và thận trọng trong hành động giai đoạn hiện tại. Nếu bạc xuất hiện nhịp phục hồi rõ rệt từ khu vực này, đây có thể là tín hiệu sớm cho thấy quá trình điều chỉnh đang dần hoàn tất và xu hướng tăng chính có khả năng quay trở lại.

Ở chiều ngược lại, nếu giá phá xuống dưới 62,75 USD/oz, nhịp điều chỉnh có thể mở rộng về vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 58,975–61,555 USD/oz.

Kết luận: Chừng nào giá bạc còn duy trì trên 55,81 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn giữ vai trò chủ đạo.