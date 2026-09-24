Phân tích bạc 24/9: Giá bạc điều chỉnh, mốc 63,8 USD/OZ đáng chú ý

Đồng USD cũng giảm nhẹ nhưng chưa đủ giúp bạc phục hồi trở lại. Nhóm kim loại công nghiệp tăng nhẹ, song nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.

Dù tâm lý thị trường vẫn duy trì trạng thái lạc quan, diễn biến hiện tại cho thấy bạc có thể vẫn đang trong quá trình điều chỉnh và cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi kỳ vọng xu hướng tăng được nối lại.

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm.

Sáng 24/9, giá bạc trong nước đồng loạt giảm. Phú Quý niêm yết khoảng 2,188–2,256 triệu đồng/lượng, Ancarat 2,176–2,243 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 2,224–2,299 triệu đồng/lượng.

Tóm tắt: Từ đỉnh 67,895 USD/oz, bạc đang trong nhịp điều chỉnh giảm và có khả năng tiếp tục hướng về vùng hỗ trợ quanh 63,815 USD/oz.

Trọng tâm: Cần theo dõi chặt chẽ phản ứng của giá tại 63,815 USD/oz và thận trọng trong hành động giai đoạn hiện tại. Nếu bạc xuất hiện nhịp phục hồi rõ rệt từ khu vực này, đây có thể là tín hiệu sớm cho thấy quá trình điều chỉnh đang dần hoàn tất và xu hướng tăng chính có khả năng quay trở lại.

Ở chiều ngược lại, nếu giá phá xuống dưới 62,75 USD/oz, nhịp điều chỉnh có thể mở rộng về vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 58,975–61,555 USD/oz.

Kết luận: Chừng nào giá bạc còn duy trì trên 55,81 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn giữ vai trò chủ đạo.