Phân tích bạc 23/9: Giá tăng trở lại, mục tiêu 72 USD/OZ được kỳ vọng

Nhóm kim loại công nghiệp giảm nhẹ nhưng chưa ảnh hưởng đến xu hướng tăng chính. Đồng USD phục hồi trong ngắn hạn, song vẫn nằm trong xu hướng giảm trung hạn nên chưa tạo sức ép đáng kể lên bạc.

Trong khi đó, tâm lý thị trường tiếp tục cải thiện và tiến vào vùng lạc quan cao, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho đà tăng của giá bạc.

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView.

Sáng 23/9, giá bạc trong nước đồng loạt tăng. Phú Quý niêm yết 2,261–2,331 triệu đồng/lượng, Ancarat 2,241–2,310 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 11,55–11,925 triệu đồng/5 lượng.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Tóm tắt: từ đỉnh 67,895 USD/oz, bạc đã trải qua một nhịp điều chỉnh nhỏ, kiểm tra lại vùng hỗ trợ 63,815–64,67 USD/oz. Việc giá vượt trở lại mốc 67,895 USD/oz ở thời điểm hiện tại cho thấy nhịp điều chỉnh có thể đã hoàn tất và bạc đang quay trở lại xu hướng tăng trung hạn.

Trọng tâm: mục tiêu đầu tiên của nhịp tăng hiện tại được kỳ vọng hướng về vùng đỉnh cũ quanh 72,05 USD/oz. Nếu đà tăng tiếp tục được duy trì, giá bạc có khả năng mở rộng lên các vùng cao hơn.

Kết luận: chừng nào giá bạc còn duy trì trên 62,75 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn giữ hiệu lực