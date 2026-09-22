Phân tích bạc 22/9: Giá bạc giảm, tín hiệu tăng trung hạn vẫn tích cực

Trong phiên hiện tại, bạc thế giới giảm khoảng 0,5–1%, một phần do đồng USD phục hồi. Tuy nhiên, xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì, trong khi nhịp điều chỉnh hiện nay được xem là diễn biến bình thường sau nhiều tuần tăng giá.

Ở chiều hỗ trợ, nhóm kim loại công nghiệp đã trở lại đà tăng, trong khi tâm lý thị trường duy trì ổn định từ giữa tháng 6 đến nay. Đây là những yếu tố tích cực đối với bạc, dù giá có thể còn dao động trong ngắn hạn.

Trong nước sáng 22/9, giá bạc tại các thương hiệu lớn biến động nhẹ. Ancarat niêm yết 2,225–2,294 triệu đồng/lượng, Sacombank-SBJ 2,232–2,304 triệu đồng/lượng và DOJI khoảng 2,297–2,372 triệu đồng/lượng.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Tóm tắt: Sau khi chạm vùng kháng cự quan trọng quanh 67,895 USD/oz, như phân tích gần nhất ngày 18/9/2026, bạc bước vào một nhịp điều chỉnh nhỏ. Tuy nhiên, nhịp tăng trước đó mang tính phục hồi rõ nét, trong khi các tín hiệu hiện tại vẫn ủng hộ khả năng duy trì xu hướng tăng trung hạn.

Trọng tâm: Tập trung theo dõi vùng hỗ trợ 63,815–64,67 USD/oz và phản ứng của giá tại khu vực này. Nếu giá một lần nữa vượt 67,895 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn sẽ được củng cố rõ hơn.

Chừng nào giá còn vận động trên 62,75 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn giữ vai trò chủ đạo.