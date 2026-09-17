Phân tích bạc 17/9: Bạc điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng tăng vẫn giữ

Đồng USD cũng giảm trong phiên, nhưng xét trên xu hướng trung hạn vẫn đang trong nhịp phục hồi sau giai đoạn suy yếu trước đó, khá tương đồng với diễn biến điều chỉnh hiện nay của bạc.

Trong khi đó, nhóm kim loại công nghiệp tăng nhẹ và tâm lý thị trường tiếp tục duy trì trạng thái bình tĩnh, tích cực trong khoảng hai tuần trở lại đây. Nhìn chung, các yếu tố liên thị trường hiện chưa cho thấy sự thay đổi đáng kể đối với xu hướng trung hạn của bạc.

Giá bạc trong nước ngày 17/9 nhìn chung điều chỉnh giảm. Phú Quý niêm yết bạc thỏi 1 kg quanh 57,8–59,6 triệu đồng, Sacombank-SBJ ở mức 57,76–59,68 triệu đồng/kg, trong khi Ancarat quanh 57,57–59,36 triệu đồng/kg. Riêng bạc DOJI loại 5 lượng được niêm yết khoảng 11,06–11,56 triệu đồng.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Tóm tắt: Sau khi tạo đỉnh quanh 72,05 USD/oz, bạc bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Vùng hỗ trợ 59,265–61,98 USD/oz hiện là mục tiêu đáng chú ý của nhịp giảm này.

Trọng tâm: Trước khi kiểm tra vùng hỗ trợ trên, giá có thể xuất hiện một nhịp phục hồi ngắn để kiểm tra lại vùng kháng cự quanh 66,755 USD/oz. Nếu chưa vượt qua được khu vực này, khả năng bạc tiếp tục nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn được duy trì.

Trong trường hợp giá tăng vượt 68,98 USD/oz, kịch bản điều chỉnh ngắn hạn sẽ suy yếu đáng kể, đồng thời mở ra tín hiệu cho khả năng bạc quay trở lại xu hướng tăng trung hạn.

Chừng nào giá còn duy trì trên mốc 55,81 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn được xem là xu hướng chủ đạo.