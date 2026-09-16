Phân tích bạc 16/9: Bạc phục hồi, mốc 68,98 USD/OZ trở thành tâm điểm

Sự đồng thuận giữa hai thị trường cho thấy lực cầu đang cải thiện, dù diễn biến hiện tại vẫn chưa đủ để xác nhận bạc đã quay trở lại xu hướng tăng chủ đạo.

Thị trường bạc phục hồi trong ngày 16/9.

Đà đi lên của bạc diễn ra trong bối cảnh nhóm kim loại công nghiệp đồng loạt khởi sắc, còn đồng USD giảm nhẹ, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho kim loại quý.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường đang dần chuyển sang trạng thái sôi động hơn, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư gia tăng khi thị trường chờ những tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi tiếp theo.

Giá bạc trong nước ngày 16/9 nhìn chung tăng theo đà phục hồi của thị trường thế giới. Phú Quý niêm yết bạc thỏi 1 kg quanh 58,85–60,67 triệu đồng, Sacombank-SBJ ở mức gần nhất 57,44–59,36 triệu đồng/kg, trong khi Ancarat quanh 58,03–59,81 triệu đồng/kg. Riêng bạc DOJI loại 5 lượng được niêm yết khoảng 11,31–11,81 triệu đồng.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Tóm tắt: Sau khi đạt đỉnh 72,05 USD/oz, bạc bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn, với vùng 59,265–61,98 USD/oz là khu vực hỗ trợ quan trọng được theo dõi trong quá trình này.

Trọng tâm: Giá bạc hiện đang hồi phục và hướng về vùng kháng cự 66,755–67,73 USD/oz. Nếu không thể vượt qua khu vực này, khả năng giá tiếp tục điều chỉnh về vùng 59,265–61,98 USD/oz vẫn được ưu tiên.

Mốc xác nhận: Việc giá vượt 68,98 USD/oz sẽ là tín hiệu cho thấy kịch bản điều chỉnh suy yếu và xu hướng tăng có khả năng quay trở lại.

Chừng nào giá còn duy trì trên mốc 55,81 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn giữ vai trò chủ đạo.