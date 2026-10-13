Phân tích bạc 13/10: Giá bạc phát tín hiệu chuyển hướng, cơ hội tăng giá trở lại?

Đà điều chỉnh của đồng Dollar Mỹ cùng sự phục hồi của nhóm kim loại công nghiệp đang tạo điều kiện thuận lợi cho giá bạc.

Bên cạnh đó, tâm lý lạc quan được duy trì suốt nhiều tháng qua tiếp tục hỗ trợ nhóm tài sản có độ nhạy cao với thị trường. Dù vậy, triển vọng tăng giá của bạc vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận.

Thị trường bạc trong nước sáng 13/10 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm, trái chiều với đà phục hồi của bạc COMEX. Phú Quý niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 2,081–2,145 triệu đồng/lượng, Ancarat ở mức 2,078–2,142 triệu đồng/lượng và Sacombank-SBJ ở mức 2,091–2,157 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI, bạc loại 5 lượng được giao dịch ở mức 10,675–11,100 triệu đồng/5 lượng.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Tóm tắt: ưu tiên chính của tôi về bạc là đợt sụt giảm từ đỉnh 72,05 USD/oz xuống đến quanh 85,73 USD/oz được xem là một đợt điều chỉnh với sóng thứ hai – ((ii)) xanh lá. Sóng thứ hai có nhiều dấu hiệu cho thấy nó đã có tiềm năng dừng lại, từ đó mở ra cơ hội phục hồi tăng lên cao hơn với sóng thứ ba. Vì vậy đây là thời điểm tốt để theo dõi sát.

Lý tưởng nhất, bạc cần:

- Transition (chuyển đổi) – 62,21 USD/oz: bứt phá lên sẽ bắt đầu chuyển dần dần chuyển trọng tâm sang xu hướng tăng giá.

- Confirmation (xác nhận): bứt phá lên khỏi mốc 65,505 USD/oz là một dấu hiệu mạnh cho thấy sóng thứ ba bắt đầu.

- Invalidation (điểm vô hiệu): Cần phải duy trì cao hơn mốc 55,81 USD/oz để giữ giả thuyết tăng có hiệu lực.