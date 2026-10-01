Dù diễn biến ngắn hạn có phần ngược chiều, cả hai vẫn chưa cho thấy tín hiệu rõ ràng về khả năng kết thúc nhịp điều chỉnh kéo dài hơn hai tuần qua.

Áp lực lên bạc chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD, trong khi xu hướng này chưa có dấu hiệu dừng lại trong vài ngày tới.

Nhóm kim loại công nghiệp cũng đang điều chỉnh cùng bạc, dù tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì trạng thái lạc quan và chờ đợi cơ hội mới.

Phân tích bạc 1/10, giá bạc bật tăng, vẫn chưa thoát nhịp điều chỉnh.

Tại thị trường trong nước, giá bạc sáng 1/10 tiếp tục điều chỉnh nhẹ tại nhiều doanh nghiệp, diễn biến trái chiều với đà phục hồi của thị trường thế giới.

Bạc Phú Quý được giao dịch quanh 2,146 – 2,212 triệu đồng/lượng, trong khi Ancarat niêm yết khoảng 2,139 – 2,205 triệu đồng/lượng. Với bạc thỏi 1 kg, giá bán ra phổ biến quanh vùng 58,8 – 59 triệu đồng/kg.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Tóm tắt: Sau khi đạt đỉnh 72,05 USD/oz, giá bạc bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Nhịp điều chỉnh này được dự báo có thể hướng về vùng hỗ trợ quanh 58,975 USD/oz.

Trọng tâm: Hiện nhịp điều chỉnh của bạc chưa cho thấy dấu hiệu kết thúc. Việc giá vượt trở lại cạnh trên của kênh giá màu tím sẽ là tín hiệu sớm cho thấy áp lực điều chỉnh đang suy yếu và khả năng phục hồi tăng giá trở lại. Trong đó, mốc 65,505 USD/oz là ngưỡng xác nhận quan trọng cho xu hướng tăng quay trở lại.

Kết luận: Chừng nào giá bạc còn duy trì trên mốc 55,81 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn giữ vai trò chủ đạo.