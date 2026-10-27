Phần thưởng triệu USD của Kane nhờ thắng Quả bóng vàng 2026

Kane thắng giải Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 27/10, Kane được xướng tên là người thắng giải Quả bóng vàng 2026 tại Nhà hát London Palladium, thủ đô London, Anh. Chân sút của Bayern Munich trở thành cầu thủ Anh thứ 5 trong lịch sử nhận vinh dự này sau Michael Owen, Kevin Keegan, Bobby Charlton và Stanley Matthews.

Giải thưởng Quả bóng vàng vốn không đi kèm tiền thưởng trực tiếp từ ban tổ chức. Giá trị tài chính của danh hiệu chủ yếu đến từ những lợi ích gián tiếp như tiền thưởng theo hợp đồng, cơ hội quảng cáo và sức hút thương mại gia tăng.

Theo AS, hợp đồng của CLB và các cầu thủ tranh giải Quả bóng vàng năm nay có điều khoản thưởng nếu thắng giải, có thể lên đến 3,5 triệu USD. Đây là con số chân sút người Anh có thể nhận tại Bayern nhờ danh hiệu này.

Kane có thể hưởng lợi ích to lớn nhờ giải QBV. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, lợi ích lớn nhất của Kane có thể đến từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Danh hiệu Quả bóng vàng giúp tiền đạo Bayern nâng tầm hình ảnh, tiếp cận thêm đối tác thương mại và tạo cơ sở để đàm phán những thỏa thuận có giá trị cao hơn.

Một lợi ích quan trọng khác liên quan đến tương lai của Kane tại Bayern. Theo Standard, việc giành Quả bóng vàng có thể củng cố vị thế của Kane trong các cuộc đàm phán hợp đồng mới. Hiện tại, đôi bên được cho đã gần hoàn tất các thủ tục gia hạn. Kane hiện nhận khoảng 536.000 USD/tuần tại sân Allianz Arena.

Kane có một mùa giải xuất sắc trong màu áo Bayern và tuyển Anh. Anh ghi 73 bàn sau 65 trận, đồng thời đạt tổng cộng 105 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, gồm 90 pha lập công và 15 kiến tạo. Tiền đạo người Anh còn giành Chiếc giày vàng Bundesliga, Chiếc giày vàng châu Âu và cùng đội bóng đoạt 3 danh hiệu.

'Sư tử đầu đàn' Harry Kane Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ Bayern Munich ở chiến thắng 2-1 của Anh trước CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 một lần nữa khiến người hâm mộ ''Tam sư'' xuýt xoa.