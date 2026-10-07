Phần thịt mỗi con lợn chỉ có 200-300g, nhiều người đi chợ thấy nhưng không biết tên, người sành ăn lại rất chuộng

Mỗi con chỉ vài trăm gram, làm nhiều món đều ngon

Thịt lợn xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Từ ba chỉ, nạc vai, thịt thăn đến sườn, chân giò, mỗi phần lại phù hợp với những cách chế biến khác nhau. Tuy nhiên, có một phần thịt ít hơn hẳn so với những phần quen thuộc kể trên và không phải người nội trợ nào cũng biết tên: thịt má đào.

Má đào là phần thịt nằm ở má trong của con lợn, gần sát với lưỡi. Không nên nhầm phần này với má ngoài hay thịt nọng. Đặc điểm dễ nhận biết của má đào là những đường gân tơ mảnh xen giữa phần nạc. Gân mềm chứ không cứng, trong khi lượng mỡ xen kẽ giúp miếng thịt khi chế biến có độ mềm và mọng hơn.

Đặc điểm dễ nhận biết của má đào là những đường gân tơ mảnh xen giữa phần nạc - Ảnh minh hoạ

Điểm khiến má đào trở nên đặc biệt còn nằm ở số lượng. Mỗi con lợn thường chỉ có khoảng 200–300g, ít hơn rất nhiều so với ba chỉ, nạc vai hay thịt mông. Chính vì vậy, tại một số chợ và cửa hàng thịt, khách muốn mua thường phải đi sớm hoặc đặt trước.

Nhờ kết cấu nạc xen gân và mỡ, má đào phù hợp với nhiều cách chế biến. Đơn giản nhất là luộc hoặc hấp rồi thái miếng, chấm nước mắm, muối tiêu chanh. Phần thịt này cũng có thể đem xào, kho, nướng hoặc rim.

Giá của má đào vì vậy thường cao hơn một số phần thịt lợn thông thường. Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, nơi bán và chất lượng thịt.

Khi mua, có thể nhận biết thịt tươi qua màu hồng đỏ tự nhiên, bề mặt khô ráo, không có mùi bất thường. Dùng tay ấn nhẹ, miếng thịt còn độ đàn hồi và không chảy dịch. Phần gân nhỏ thường đan xen trong thớ thịt thay vì tạo thành những mảng gân dày, cứng.

Tại một số chợ và cửa hàng thịt, khách muốn mua thịt má đào thường phải đi sớm hoặc đặt trước - Ảnh minh hoạ

Cách chọn mua thịt má đào chất lượng, bổ dưỡng

Khi chọn mua thịt má đào, nên ưu tiên những miếng có màu hồng đỏ tự nhiên, bề mặt khô ráo, không nhớt và không xuất hiện mùi lạ. Thịt tươi thường có độ đàn hồi tốt, khi dùng tay ấn nhẹ sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Phần gân đặc trưng của má đào thường là những đường gân nhỏ, mảnh xen đều trong thớ thịt, tạo cảm giác mềm khi chế biến chứ không dai cứng.

Do mỗi con lợn chỉ có một lượng má đào khá ít, người mua cũng cần chú ý phân biệt với thịt má ngoài hoặc phần nọng. Má đào nằm ở phía trong má, gần lưỡi, phần thịt tương đối dày, có nạc xen gân và một lượng mỡ nhất định.

Nếu mua tại chợ truyền thống, nên lựa chọn những quầy hàng có nguồn gốc thịt rõ ràng, bảo quản sạch sẽ; với thịt đóng gói, cần kiểm tra ngày đóng gói, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản trên nhãn.

Thịt má đào làm được nhiều món ăn ngon - Ảnh minh hoạ

Về dinh dưỡng, thịt má đào cũng mang những đặc điểm chung của thịt lợn. Đây là thực phẩm cung cấp protein, đồng thời chứa các vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất cần thiết như sắt, kẽm, selen. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì cơ bắp, trong khi các vitamin và khoáng chất tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể.

Tuy nhiên, má đào có phần mỡ xen kẽ nên dù ngon và dễ chế biến, người dùng vẫn nên ăn với lượng hợp lý, kết hợp cùng rau xanh và các nhóm thực phẩm khác để bữa ăn cân đối. Những cách chế biến đơn giản như luộc, hấp cũng giúp giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt và hạn chế việc bổ sung quá nhiều dầu mỡ.

Sau khi mua về, nếu chưa sử dụng ngay, thịt cần được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh. Với phần thịt dự định dùng trong thời gian ngắn có thể bảo quản ở ngăn mát; nếu muốn để lâu hơn nên chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần chế biến rồi cấp đông, tránh rã đông và cấp đông lại nhiều lần làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt.