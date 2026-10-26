Phan Thiết triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU

Ngư dân Lương Văn Phong đến làm thủ tục hoạt động thủy sản tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết

Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh, Phan Thiết là một trong những địa phương thời gian qua làm tốt công tác phối hợp, quản lý chặt tàu cá. Điểm sáng nhất là đến thời điểm này không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Theo UBND phường Phan Thiết, hiện nay, tổng số tàu cá do phường quản lý là 416 chiếc. Để xử lý dứt điểm nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các tổ dân phố tiến hành giám sát tại bờ. Đối với các tàu đậu bờ lâu ngày hoặc bán chà, sẽ hướng dẫn chủ tàu thực hiện thủ tục xóa bộ. Bước đầu, phường đã phối hợp rà soát, thông báo mất tích và xóa bộ đối với 19 tàu, đồng thời lập hồ sơ đề nghị xóa đăng ký cho 6 tàu cá khác.

Bản thân tôi và nhiều ngư dân khác nhận thức được tầm quan trọng của việc chấp hành quy định về chống khai thác IUU. Do đó, trước mỗi chuyến ra khơi, tôi đều chấp hành việc thực hiện các thủ tục giấy tờ theo quy định. Tôi mong muốn địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động về luật khi ra biển đánh bắt để ngư dân nâng cao ý thức. Ông Lương Văn Phong, chủ 2 tàu cá hoạt động tại Cảng cá Phan Thiết chia sẻ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ với tổng số tiền trên 140 triệu đồng. Đánh giá của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh, thời gian qua, công tác chống khai thác IUU vẫn còn những hạn chế. Trong đó, có tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, rà soát, làm sạch dữ liệu quản lý tàu cá… Riêng Phan Thiết là một trong những địa phương ven biển, cũng là nơi đóng chân của Cảng cá Phan Thiết, có vai trò quan trọng trong hoạt động nghề cá của tỉnh. Chính vì vậy, việc siết chặt quản lý dữ liệu tàu cá, kiểm soát nghiêm ngặt các điều kiện hoạt động của phương tiện là nhiệm vụ quan trọng.

Tàu cá hoạt động tại Cảng cá Phan Thiết

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Đại úy Lê Thanh Tùng - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết cho biết, từ đầu năm đến nay, ngư dân trên địa bàn phường thực hiện khá tốt và tiếp thu, chấp hành các thủ tục đúng quy định. Thông qua hệ thống giám sát VMS và khai báo của ngư dân, đơn vị kiểm soát cơ bản 100% các tàu cá trong vùng quản lý trước và sau mỗi chuyến ra khơi, nhất là các tàu trên 15 m. Đáng chú ý, UBND phường đã phối hợp tổ chức mô hình “Phiên tòa giả định”, thu hút hơn 200 ngư dân tham gia, giúp nâng cao trực quan ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng phổ biến, cài đặt hệ thống nhật ký khai thác và nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử (eCDT) cho các chủ tàu và thuyền trưởng trên địa bàn.

Ông Đỗ Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết nhấn mạnh, nhằm thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Phan Thiết đã và đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU. Trong đó, đôn đốc quyết liệt việc thi hành các quyết định xử phạt hành chính còn tồn đọng. Song song đó, phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp cố tình vi phạm; kiên quyết giữ vững mục tiêu không để tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND nhằm hỗ trợ tối đa cho ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống.