Phan Thiết sẵn sàng đón 66 giọng ca tại vòng sơ khảo LTV 2026
Từ vùng biển Phan Thiết, 66 thí sinh sẽ cùng hội tụ tại sân khấu vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026. Mỗi người mang đến một lựa chọn ca khúc, một cá tính âm nhạc và khát vọng được tỏa sáng trên sân khấu.
📍 Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 14/11/2026
📍 Địa điểm: Nhà hát Truyền hình, số 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng
🔖 Số báo danh: Từ 001 đến 066
Đây là điểm hẹn để những giọng ca khu vực Phan Thiết tự tin thể hiện tài năng, bản lĩnh và tình yêu âm nhạc. Chúc 66 thí sinh có phần trình diễn thật ấn tượng, bình tĩnh và thăng hoa trong ngày thi sắp tới!
👉 Truy cập kênh chính thức của Liên hoan để xem danh sách đầy đủ 168 thí sinh tham gia vòng sơ khảo tại cả hai khu vực.
https://www.facebook.com/lienhoantienghatlamdong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phan-thiet-san-sang-don-66-giong-ca-tai-vong-so-khao-ltv-2026-474033.html