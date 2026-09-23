Phan Thiết phát triển kinh tế tư nhân từ lợi thế hạ tầng thương mại

Đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ triển lãm thương mại trong dịp lễ hội cầu ngư tại Phan Thiết

Khai thác hiệu quả hạ tầng thương mại

Chắc hẳn, nhiều doanh nghiệp, du khách, người dân ở gần xa còn ấn tượng với Lễ hội Cầu ngư năm 2026 tại phường Phan Thiết diễn ra trong tháng 8/2026. Trong đó, có hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại được địa phương tổ chức, thu hút hơn 200 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh.

"Hội chợ ngoài việc hưởng ứng Lễ hội Cầu ngư, còn là bước đi cụ thể trong định hướng khai thác hiệu quả hạ tầng thương mại. Qua đó, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm của địa phương. Song song, hình thành các không gian kinh doanh hiện đại và nâng cao sức hấp dẫn của đô thị biển Phan Thiết", ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết nhấn mạnh.

Trong đó, tuyến đường Phạm Văn Đồng và Trưng Trắc làm không gian tổ chức hội chợ được nghiên cứu trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, cảnh quan ven sông Cà Ty. Cùng với khả năng kết nối với khu vực trung tâm đô thị, cảng cá và các điểm du lịch trọng điểm. Nhờ vậy, góp phần từng bước hình thành trục thương mại - dịch vụ đặc sắc của địa phương.

Nhiều gian hàng, sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh tham gia tại hội chợ

Ông Trần Đức Tuấn, Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Sen Núi (xã Trà Tân) tham gia gian hàng tại hội chợ chia sẻ: “Sự kiện diễn ra tại Phan Thiết không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng. Riêng với HTX Sen Núi có cơ hội mang đến hội chợ các sản phẩm OCOP như: hạt điều rang muối, các sản phẩm tinh bột, rau củ quả chế biến… để quảng bá đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh”.

Lan tỏa chuỗi giá trị và gắn kết thị trường

Theo UBND phường Phan Thiết, trên địa bàn hiện có trên 630 doanh nghiệp, hơn 2.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề (không kể trường hợp buôn bán nhỏ lẻ). Để hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực, phường Phan Thiết đã và đang tích cực tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin quy hoạch sử dụng đất, các nguồn vốn ưu đãi cũng như các chương trình đào tạo nghề, kết nối cung - cầu lao động.

Một trong những hoạt động xúc tiến thương mại mang lại hiệu quả thiết thực là “Tuần lễ người tiêu dùng phường Phan Thiết” hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng trong năm 2026. Sự kiện đã kết nối thành công giữa các cơ sở sản xuất trên địa bàn với hệ thống phân phối lớn như Siêu thị Co.opmart Phan Thiết đóng chân trên địa bàn. Qua đó, tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc (thứ 2 từ bên trái) tham dự tại sự kiện “Tuần lễ người tiêu dùng phường Phan Thiết”

Tham gia tại sự kiện này có các đơn vị chủ thể OCOP tại địa phương và lân cận như: Công ty TNHH Seagull; Công ty TNHH SXTM Nguyên Vỹ; Công ty TNHH Tương Việt Hoa Sen Phan Thiết; Công ty TNHH Cá Đen; Hợp tác xã Thanh long sạch Hòa Lệ; Cơ sở Sản xuất TM DV Bảo Long Bình Thuận... Nhờ vậy, giúp các doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm được đối tác. Đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng hóa chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, UBND phường Phan Thiết cũng nhìn nhận, một bộ phận hộ kinh doanh vẫn quen với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, tâm lý e ngại chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp. Cùng với những hạn chế nhất định về nguồn lực tài chính và khả năng ứng dụng công nghệ số trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Trưng bày các sản phẩm tại "Tuần lễ người tiêu dùng phường Phan Thiết"

Nhận diện rõ những khó khăn đó, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc khẳng định, quyết tâm của địa phương trong thời gian tới trong xây dựng Phan Thiết trở thành đô thị biển hiện đại. Song song đó, có hạ tầng thương mại đồng bộ, môi trường đầu tư hấp dẫn và là trung tâm giao thương, du lịch, dịch vụ năng động của khu vực, bao gồm kích cầu phát triển kinh tế tư nhân từ lợi thế hạ tầng thương mại.

Trên địa bàn phường Phan Thiết hiện có trên 630 doanh nghiệp, hơn 2.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề.