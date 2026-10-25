Các đại biểu dự lễ phát động

Tham dự có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, trường học trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Đào Quang Thanh cho biết, Phan Thiết là đô thị biển, có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, du lịch, dịch vụ và hoạt động kinh tế biển.

Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Đào Quang Thanh phát biểu khai mạc

Tuy nhiên, tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa và rác thải phát sinh từ hoạt động đánh bắt hải sản còn xuất hiện tại một số khu vực công cộng, ven sông, ven biển và khu vực cảng cá. Nếu không được thu gom, phân loại và xử lý kịp thời, lượng rác thải này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị, môi trường biển và đời sống của cộng đồng.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Do đó, phường Phan Thiết phát động chuỗi hoạt động “Phan Thiết Xanh - Chung tay làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, rác thải đại dương”, với mục đích huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, tình nguyện viên và Nhân dân cùng tham gia. Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Lãnh đạo địa phương nhận quà từ nhà tài trợ

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 25/10 - 25/11/2026, được triển khai qua 4 đợt, từ thu gom rác tại khu vực Cảng cá Phan Thiết, Nam Cảng cá Phan Thiết, sông Cà Ty, đến vận động các chủ phương tiện tàu, ghe thu gom rác phát sinh từ hoạt động đánh bắt hải sản.

Lễ phát động “Phan Thiết xanh - Chung tay làm sạch môi trường” thu hút đông đảo người dân trên địa bàn phường tham gia

Đồng thời, phường Phan Thiết cũng sẽ tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà” và tổng vệ sinh tại các khu dân cư, điểm thường xuyên phát sinh rác thải. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân về phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và thúc đẩy việc thu hồi, tái chế rác thải nhựa.

Ra quân thu gom rác thải tại khu vực Kè chắn sóng C2

Với tinh thần “Mỗi người một hành động - Mỗi ngày một việc tốt vì môi trường”, chuỗi hoạt động “Phan Thiết Xanh - Chung tay làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, rác thải đại dương” sẽ tạo được sự lan tỏa tích cực, góp phần làm sạch các khu vực công cộng, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường sống.

Chuỗi hoạt động sẽ tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng

Sau khi thu gom sẽ phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

Sau lễ phát động, lãnh đạo phường Phan Thiết và hàng trăm người thuộc các đơn vị, đoàn thể và Nhân dân ra quân tổng vệ sinh khu vực Kè chắn sóng C2 (đối diện Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang), kéo dài đến hết Khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết.