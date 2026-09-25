Phan Thiết định hướng đô thị đa cực đến năm 2050

Ngày 25/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị 6 phường Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né đến năm 2050.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhiệm vụ quy hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua ngày 12/6/2026 và UBND tỉnh phê duyệt ngày 26/6/2026. Hồ sơ đã được Hội đồng thẩm định họp và ban hành thông báo kết luận ngày 11/9/2026.

Phạm vi lập quy hoạch khoảng 28.661,25 ha, gồm toàn bộ diện tích 6 phường, đảo Hòn Lao thuộc phường Mũi Né và phần diện tích mở rộng ra phía biển do hình thành tuyến đường quy hoạch ven biển. Thời hạn quy hoạch đến năm 2050, với các giai đoạn đến năm 2030 và năm 2050.

Theo định hướng, đến năm 2030, đô thị Phan Thiết phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, tập trung hoàn thiện hạ tầng khung, phát huy mạng lưới giao thông gồm cảng hàng không, cảng biển, cao tốc, Quốc lộ 1 và đường sắt; phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, logistics và tăng cường liên kết với Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Phối cảnh quy hoạch chung đô thị 06 phường liền kề.

Đến năm 2050, Phan Thiết được định hướng trở thành đô thị trung tâm hiện đại, đô thị động lực cấp tiểu vùng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là trung tâm kết nối liên vùng và du lịch - di sản, văn hóa - thể thao biển tầm cỡ quốc tế.

Không gian đô thị được định hướng theo mô hình “đa cực và hướng tâm”, gồm lõi trung tâm tại phường Phan Thiết, Phú Thủy; cực cửa ngõ giao thương phía Tây tại Bình Thuận; cực công cộng phía Bắc tại Hàm Thắng; các cực động lực ven biển tại Tiến Thành và Mũi Né.

Dự báo dân số khoảng 490.800 người vào năm 2030 và 850.000 người vào năm 2050. Quy hoạch cũng định hướng khai thác đồng bộ đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không; nghiên cứu đường sắt đô thị, các tuyến kết nối cao tốc và phát triển giao thông công cộng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kết luận buổi làm việc.

Sở Xây dựng đề xuất tiếp tục làm rõ các định hướng lớn như phát triển đô thị theo mô hình TOD quanh ga đường sắt tốc độ cao và sân bay Phan Thiết, tổ chức các cực động lực và trục giao thông; đồng thời dành quỹ đất cho không gian công cộng, cây xanh, thương mại - dịch vụ và nhà ở hỗn hợp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồ án, trong đó làm rõ các trục giao thông động lực, khu đô thị và dịch vụ gắn với đường sắt tốc độ cao, sân bay.

Song song đó là bổ sung định hướng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, tái định cư, kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu, môi trường và quốc phòng, an ninh.