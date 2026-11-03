Phan Thiết chung tay lan tỏa thông điệp xanh hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Lễ phát động chương trình "Phan Thiết Xanh - Chung tay làm sạch môi trường" thu hút đông đảo đoàn thể, chính quyền và người dân tham gia

Từ cô gái nhặt rác đến hành trình lan tỏa màu xanh

Festival Hoa Đà Lạt 2026 hướng đến mở rộng không gian tổ chức, kết nối các xã, phường trong tỉnh và lan tỏa tinh thần lễ hội quanh năm. Trong đó, chuỗi hoạt động Phan Thiết Xanh góp phần đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến đô thị biển, chung tay xây dựng hình ảnh Lâm Đồng xanh, thân thiện và bền vững.

Phan Thiết là đô thị biển, có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, du lịch, dịch vụ và hoạt động kinh tế biển. Môi trường xanh, sạch, đẹp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hình ảnh, sức hấp dẫn và sự phát triển bền vững của địa phương.

Chương trình "Phan Thiết Xanh - Chung tay làm sạch môi trường" hướng đến giảm rác thải nhựa, rác thải đại dương

Tuy nhiên, tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa và rác thải phát sinh từ hoạt động đánh bắt hải sản còn xuất hiện tại một số khu vực công cộng, ven sông, ven biển và khu vực cảng cá. Nếu không được thu gom, phân loại và xử lý kịp thời, lượng rác thải này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị, môi trường biển và đời sống của cộng đồng.

Tại lễ phát động chuỗi hoạt động “Phan Thiết Xanh - Chung tay làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, rác thải đại dương” mới đây, nhiều người ấn tượng về cô gái nhỏ mặc áo đỏ sao vàng có mặt tại sự kiện, được nhắc đến với cái tên thân thương “cô gái vàng trong làng nhặt rác”.

Bạn Nguyễn Ngọc Ánh, "Cô gái vàng trong làng nhặt rác" chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng

Với dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, tràn đầy năng lượng, Nguyễn Ngọc Ánh (SN1993 tại tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ tại lễ phát động về cơ duyên đưa cô trở thành thủ lĩnh cộng đồng Xanh Việt Nam.

Ánh cho biết, từ một chuyến đi biển Vũng Tàu, bạn nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi biển mà xung quanh đầy rác. Các em đang vô tư xây một lâu đài bằng… rác, thay vì bằng cát. Hình ảnh ấy làm Ánh suy nghĩ mãi, tại sao thế hệ trẻ lại không được vui chơi trên những bãi cát trắng mịn, biển trong xanh và sạch?

"Những câu hỏi ấy thôi thúc tôi hành động, bắt đầu từ việc nhặt rác và dọn sạch những nơi mình đi qua. Tôi bỏ thói quen dùng đồ nhựa một lần, đi đâu cũng mang theo bình nước, hộp đựng, túi xách...", Ánh chia sẻ.

Phát động đợt tổng vệ sinh tại cảng cá Phan Thiết

Từ 3 thành viên ban đầu, cộng đồng Xanh Việt Nam dần phát triển với hơn 100.000 tình nguyện viên thường trực tại hàng trăm điểm hoạt động trong và ngoài nước. Những chiếc áo thun in hình cờ đỏ sao vàng trở thành trang phục chung, thể hiện tinh thần không phân biệt tổ chức hay địa vị, cùng hành động vì mục tiêu “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Hành động thiết thực vì môi trường biển Phan Thiết

Từ câu chuyện truyền cảm hứng ấy, chương trình Phan Thiết Xanh hướng đến việc biến thông điệp bảo vệ môi trường thành những hành động cụ thể. Không chỉ kêu gọi người dân tham gia nhặt rác, chương trình còn vận động hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, tình nguyện viên và Nhân dân cùng tham gia nhặt rác và dọn dẹp vệ sinh môi trường

Trong đợt ra quân đầu tiên, UBND phường Phan Thiết chọn khu vực kè chắn sóng C2 (đối diện Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang), kéo dài đến hết Khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết làm địa điểm thu gom rác.

Sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia dọn vệ sinh. Người thu gom rác vào bao, người cẩn thận nhặt riêng các mảnh chai, mảnh sành, người vận chuyển rác về điểm tập kết. Từng phần việc được thực hiện khẩn trương, góp phần làm sạch khu vực ven biển.

Người cầm bao đi nhặt rác, người cẩn thận thu gom mảnh chai

Bà Nguyễn Thị Bích Nga (tổ dân phố 3, phường Phan Thiết) chia sẻ: “Chương trình rất có ý nghĩa, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, cũng là cách bảo vệ sự sống của chính mình. Tôi và phụ nữ trong tổ dân phố mong muốn lan tỏa thông điệp đến mọi người xung quanh, hạn chế rác thải nhựa, hình thành thói quen phân loại rác tại nhà. Đó là cách đơn giản nhất thể hiện trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng”.

Lượng rác thải được thu gom qua từng đợt sẽ được vận chuyển đến điểm xử lý rác thải của địa phương

Trong đợt 2, Ban Tổ chức chương trình phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Hải, Ban Điều hành cảng cá Phan Thiết và Tổ trưởng tổ dân phố 10, tổ dân phố 11, tích cực tuyên truyền đến các chủ phương tiện tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Phan Thiết và khu vực bờ kè đường Phạm Văn Đồng về trách nhiệm thu gom rác phát sinh trong hoạt động đánh bắt hải sản.

Chuỗi hoạt động “Phan Thiết Xanh - Chung tay làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, rác thải đại dương” diễn ra từ ngày 25/10 - 25/11/2026.

Chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà” đã thu hút các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu vực cảng cá Phan Thiết

Cùng với đó, ngư dân được vận động không vứt lưới hỏng, chai nhựa, bao bì, túi ni lông, thùng xốp và các loại rác khác xuống biển, sông, bờ kè; chủ động thu gom, phân loại và đưa rác vào bờ đúng nơi quy định.

Một hoạt động thiết thực khác là chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, thu hút các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu vực cảng cá Phan Thiết và chủ phương tiện tàu, thuyền tham gia. Hình thức này tạo thêm động lực để người dân thu gom, phân loại rác, đồng thời khuyến khích giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường thu hồi và tái chế rác thải nhựa.

Ngư dân tham gia đổi rác thải nhựa lấy quà

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Đào Quang Thanh, chương trình đặt mục tiêu xử lý các điểm tồn đọng rác thải trên địa bàn; thu hồi khoảng 5 tấn rác thải nhựa, rác thải đại dương và huy động từ 500 - 1.000 lượt người tham gia trong toàn chuỗi hoạt động. Đặc biệt, 100% lượng rác thải nhựa thu gom trong chương trình được phân loại, thống kê, chuyển giao và xử lý tuần hoàn theo quy định.

Với tinh thần “Mỗi người một hành động - Mỗi ngày một việc tốt vì môi trường”, chuỗi hoạt động “Phan Thiết Xanh - Chung tay làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, rác thải đại dương” sẽ tạo được sự lan tỏa tích cực, góp phần làm sạch các khu vực công cộng, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường sống.

Phan Thiết xanh, sạch, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường biển mà còn cùng Đà Lạt lan tỏa thông điệp về một mùa Festival Hoa thân thiện với môi trường, kết nối sắc hoa cao nguyên với không gian biển xanh, tạo dấu ấn về một Lâm Đồng xanh và phát triển bền vững.