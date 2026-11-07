Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khép lại với màn "đối đáp" mang tính quyết định của Top 5. Không rập khuôn với những câu trả lời an toàn, 60 giây đứng trên sân khấu đã trở thành thước đo trí tuệ, cho thấy rõ nền tảng kiến thức là yếu tố quyết định.

Top 5 tài sắc vẹn toàn của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Yến Trang (SBD 362) là thí sinh có phần thể hiện bứt phá, đầy thuyết phục. Nhận được câu hỏi về vẻ đẹp hòa bình của đất nước, cô không ngợi ca chung chung mà đưa ra một minh chứng thực tế: "Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019 đã nói lên tất cả. Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình, mà còn là một đất nước có trách nhiệm trong việc kiến tạo hòa bình...".

Nguyễn Yến Trang ghi điểm với phần thi ứng xử thông minh, dẫn chứng đầy thuyết phục.

Việc khéo léo dùng một sự kiện ngoại giao để trả lời cho câu hỏi về hòa bình cho thấy Yến Trang sở hữu nền tảng kiến thức xã hội vững chắc. Khả năng liên hệ thực tiễn nhạy bén này đã giúp cô ghi điểm, góp phần đưa người đẹp chinh phục thành công ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay.

Câu trả lời góp phần đưa người đẹp sinh năm 2006 đến với ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Yếu tố tri thức tiếp tục là "bàn đạp" giúp Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) giành ngôi Á hậu 1. Nhận đề bài về thành phố Hải Phòng, cô khéo léo biến sân khấu thành nơi quảng bá văn hóa khi kết hợp cả thơ Chế Lan Viên, lịch sử về vùng đất "Hải Tần Phòng Thủ" và điểm qua tình hình kinh tế địa phương. Người đẹp sở hữu "profile 6 ngoại ngữ" khép lại bằng lời mời gọi trôi chảy: "Visit Hai Phong to see the beauty and our resilience", chứng minh sự đa năng và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Trần Xuân Khánh Linh cũng là chủ nhân danh hiệu Đại sứ Nhân Ái của cuộc thi năm nay.

Mảnh ghép cuối cùng của Top 3 - Á hậu 2 Lê Phương Nghi (SBD 031) cũng ghi dấu ấn bằng tư duy nhạy bén. Trước bài toán về giá trị của việc học khi các công cụ tìm kiếm bùng nổ, nữ sinh Đại học Ngoại thương chỉ ra sự thay đổi cốt lõi của giáo dục hiện đại: "Học tập ngày nay không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để tiếp thu tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị bản thân".

Lê Phương Nghi có phần thi ứng xử nhạy bén.

Top 3 Hoa Hậu Việt Nam 2026.

Cùng lọt Top 5, Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116) để lại nhiều cảm xúc khi nhận câu hỏi về mặc cảm ngoại hình. Cô dũng cảm dùng chính sự tự ti trong quá khứ của mình làm ví dụ để gửi gắm thông điệp chữa lành: "Mỗi một bông hoa cần thời gian để nở rực rỡ... Không có người phụ nữ nào không đẹp, chỉ là chúng ta chưa biết cách mà thôi".

Đinh Hoàng Gia Linh.

Người đẹp Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308) thể hiện góc nhìn trước chủ đề hội nhập. Dù chịu áp lực lớn trên sân khấu, cô vẫn hoàn thành trọn vẹn phần thi với quan điểm rõ ràng: Người trẻ cần "gìn giữ bản sắc dân tộc", đồng thời "không ngừng đổi mới, tiếp thu công nghệ để vươn mình ra thế giới".

Đặng Thị Ngọc Lan.