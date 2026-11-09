Phan Rí Cửa vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên

Đảng ủy xã Phan Rí Cửa trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Theo chỉ tiêu được giao, năm 2026, Đảng bộ xã Phan Rí Cửa kết nạp 37 đảng viên. Đến hết tháng 10, toàn Đảng bộ đã kết nạp 38 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với việc hoàn thiện thủ tục kết nạp, địa phương tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 68 quần chúng ưu tú, tạo nguồn để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được gắn với bồi dưỡng chính trị, quán triệt nghị quyết và củng cố nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trong 10 tháng, toàn xã tổ chức 84 cuộc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với khoảng 3.150 lượt người tham dự; tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết cho 145 đảng viên. Địa phương cũng mở 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho 710 cán bộ quản lý, giáo viên.

Đảng ủy xã Phan Rí Cửa quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đến đảng viên

Việc số hóa hồ sơ đảng viên được Đảng ủy xã Phan Rí Cửa đẩy mạnh triển khai. Đến tháng 10/2026, địa phương đã cập nhật đầy đủ dữ liệu của 1.256/1.256 đảng viên trên hệ thống; hoàn thành số hóa 1.163/1.183 hồ sơ. Đối với 20 hồ sơ còn lại, các đơn vị đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Hiện, Đảng bộ xã Phan Rí Cửa có 43 tổ chức đảng trực thuộc. Sau sắp xếp, Đảng ủy xã tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý trong 3 quý. Việc rà soát quy hoạch, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ được thực hiện gắn với yêu cầu ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.