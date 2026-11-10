Phan Rí Cửa thu ngân sách vượt dự toán

Xã Phan Rí Cửa thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 68 tỷ đồng, so với dự toán hơn 37 tỷ đồng. Cùng với quản lý nguồn thu, xã Phan Rí Cửa tập trung triển khai các công trình thoát nước, giao thông, chiếu sáng và chỉnh trang công viên phục vụ người dân.

Đến ngày 13/10, địa phương đã giải ngân hơn 20,1 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn đầu tư công 24,64 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống thoát nước Thanh Lương có khối lượng thực hiện khoảng 99,8%, đã giải ngân toàn bộ 1,3 tỷ đồng được bố trí.

Công trình chỉnh trang Công viên xã Phan Rí Cửa thực hiện khoảng 55% khối lượng, giải ngân đạt hơn 3,33 tỷ đồng, bằng 95,4% kế hoạch vốn. Công viên vui chơi giải trí cộng đồng thôn Thanh Lương đã giải ngân hơn 6,23 tỷ đồng, đạt 77,9%, đang xây tường chắn. Các công trình đường giao thông, chiếu sáng khu dân cư giải ngân hơn 6,1 tỷ đồng, đạt 71,9%; tuyến đường Hà Thủy đang thi công.

Để hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xã Phan Rí Cửa sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công, hoàn thiện khối lượng để nghiệm thu, thanh toán. Với những công trình có tỷ lệ giải ngân cao nhưng khối lượng thi công chưa tương ứng, địa phương tăng cường kiểm tra, bảo đảm nghiệm thu sát thực tế.