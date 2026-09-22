Phan Rí Cửa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, từng bước xây dựng địa bàn không ma túy

Chuyển biến từ cơ sở

Xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ được Đảng ủy xã Phan Rí Cửa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã, tình trạng sử dụng ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên, có diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, bố trí người cảnh giới, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Thời gian vừa qua, Công an xã Phan Rí Cửa đã bắt nhiều đối tượng liên quan đến ma túy

Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Phan Rí Cửa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 22/01/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí xã không ma túy. Riêng năm 2026, địa phương đặt mục tiêu có ít nhất 4 thôn: Lâm Lộc, Hội Tâm, Thanh Lương, Giang Hải đạt tiêu chí “Không ma túy”.

Để thực hiện mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác kiểm tra, đôn đốc được chú trọng đến từng chi bộ, từng thôn; lực lượng công an chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện.

Trong 9 tháng năm 2026, Công an xã Phan Rí Cửa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt xóa 25 vụ liên quan đến ma túy với 44 đối tượng.

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Cùng với đấu tranh, xử lý, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư. Việc ký cam kết xây dựng địa bàn, cơ quan, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh, trật tự, trong đó có nội dung phòng, chống ma túy, được triển khai tại 16/16 thôn, 6/6 cơ sở giáo dục và 100% hộ gia đình.

Mô hình “Phòng ma túy dựa vào hộ gia đình và cộng đồng” tiếp tục được củng cố. Tại các trường học, Công an xã phối hợp duy trì mô hình “Trường học tự quản về an ninh, trật tự”, tổ chức 5 buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và tác hại của ma túy, thu hút hơn 2.135 giáo viên, học sinh tham gia. Thông qua công tác dân vận, nhiều người dân tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng công an phát hiện, xử lý vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền, Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa đánh giá: “Kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và ban điều hành các thôn. Công tác đấu tranh với tội phạm được triển khai quyết liệt, gắn với tuyên truyền, vận động và quản lý người nghiện, người sau cai nghiện. Sự tham gia của Nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo cơ sở để địa phương từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy”.

Bền bỉ từ quản lý đến giúp đỡ

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống ma túy tại Phan Rí Cửa vẫn còn những khó khăn.

Tình trạng tái nghiện còn xảy ra; việc quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Phần lớn người nghiện ma túy, người sau cai nghiện có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ nghề nghiệp thấp, khó tìm việc làm ổn định. Sự kỳ thị cũng là trở ngại đối với quá trình tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện. Trong khi đó, địa bàn rộng, dân cư đông, biến động nhân khẩu thường xuyên tạo thêm áp lực cho công tác quản lý, theo dõi.

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Hiện xã Phan Rí Cửa quản lý 396 trường hợp liên quan đến ma túy, gồm 79 người sử dụng trái phép chất ma túy, 90 người sau cai nghiện và 227 người nghiện.

Trong những tháng cuối năm 2026, Phan Rí Cửa tập trung triển khai đề án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống tệ nạn ma túy tại địa bàn các thôn”, phấn đấu cuối năm có 4 thôn đạt tiêu chí “Không ma túy”. Đối với các thôn còn lại, xã tập trung triển khai các giải pháp phù hợp, phấn đấu đạt ít nhất 1 trong 3 tiêu chí xác định địa bàn không ma túy; trọng tâm là không để phát sinh điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

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Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền, Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa nhấn mạnh: “Để thực hiện mục tiêu đề ra, địa phương sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, ban điều hành các thôn và người đứng đầu.

Cùng với đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xã chú trọng rà soát, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện và người sau cai nghiện; nâng cao vai trò của gia đình, cộng đồng trong hỗ trợ tái hòa nhập, hạn chế tái nghiện. Việc thực hiện phải được kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở”.

Trên tinh thần đó, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; chủ động phát hiện, ngăn chặn việc hình thành các điểm phức tạp về ma túy. Hoạt động tuyên truyền được gắn với vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia quản lý, cảm hóa, giúp đỡ người sau cai nghiện và người có nguy cơ tái phạm.

Từ mục tiêu cụ thể ở từng thôn, Phan Rí Cửa đang từng bước triển khai lộ trình xây dựng xã không ma túy. Để đạt mục tiêu vào năm 2030, địa phương cần duy trì đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tạo chuyển biến bền vững từ cơ sở.