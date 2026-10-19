Phan Rí Cửa phát huy nguồn lực, tăng tốc cuối năm

Phan Rí Cửa là một trong những địa phương trọng điểm nghề cá của tỉnh

Điểm sáng về kinh tế

Một trong những điểm sáng của xã Phan Rí Cửa trong 9 tháng năm 2026 là kết quả thu ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 10/9/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 62 tỷ đồng, bằng 166,7% dự toán năm. Trong đó, thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 32,384 tỷ đồng, bằng 250,4% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 11,475 tỷ đồng, bằng 244,1% dự toán; thu tiền thuê đất đạt 228% dự toán.

Kết quả này cho thấy sự đóng góp đáng kể của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và các khoản thu liên quan đến đất đai. Việc thu ngân sách vượt dự toán ngay trong 9 tháng cũng thể hiện sự chủ động của địa phương trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, qua đó tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công trình sửa chữa Bia tưởng niệm Dốc Hồi Long đang được đẩy nhanh tiến độ

Song song đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công được lãnh đạo xã chỉ đạo quyết liệt, với tỷ lệ giải ngân đạt hơn 77% kế hoạch năm. Hiện nay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình như: chỉnh trang Công viên xã Phan Rí Cửa, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Thanh Lương, sửa chữa Bia tưởng niệm Dốc Hồi Long, xây dựng công viên vui chơi giải trí cộng đồng thôn Thanh Lương và nâng cấp các tuyến đường giao thông. Việc tập trung triển khai các công trình góp phần cải thiện hạ tầng, chỉnh trang diện mạo địa phương trong những tháng cuối năm.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công và bảo trợ xã hội được thực hiện chu đáo

Là một trong những địa phương trọng điểm nghề cá của tỉnh, Phan Rí Cửa có đội tàu hơn 1.170 chiếc, xác định thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Trong thời gian qua, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt hơn 25.000 tấn, bằng 72,26% chỉ tiêu năm. Song song với duy trì hoạt động khai thác, địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Địa phương đã ra mắt mô hình “Ngư dân đoàn kết phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp” tại thôn Hải Tân 3, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo IUU. Trong 9 tháng, xã xử phạt 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 240 triệu đồng; vận động ngư dân chấp hành quy định về giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và hoạt động đúng vùng biển cho phép.

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Ông Lê Dương Hoàng Thủy, Trạm Kiểm ngư khu vực I - xã Phan Rí Cửa cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại cửa sông, bãi ngang và vùng biển được giao quản lý; kiên quyết không cho tàu cá xuất bến khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Đến nay, cơ bản ngư dân đã chấp hành tốt các quy định về chống khai thác IUU.

Tăng cường quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị

Cùng với phát triển kinh tế, Phan Rí Cửa còn chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch và môi trường. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với trật tự đô thị, chất lượng sống của người dân và định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Xã tổ chức nhiều đợt ra quân, huy động sự tham gia của cán bộ, đoàn thể và người dân thu gom rác thải, làm sạch biển

Đặc biệt, chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đã hoàn thành đối soát 12.318 trường hợp, đạt 100% số thửa đất theo danh sách được chuyển về. Kết quả này góp phần hoàn thiện dữ liệu phục vụ quản lý, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Công tác quy hoạch cũng đạt kết quả quan trọng. Quy hoạch phân khu khu vực ven biển Phan Rí Cửa được phê duyệt ngày 30/6/2026; hồ sơ quy hoạch chung xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Đây là cơ sở để địa phương định hướng phát triển không gian, quản lý sử dụng đất và đầu tư hạ tầng phù hợp trong giai đoạn tới.

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được địa phương triển khai thường xuyên

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường cũng được địa phương duy trì thường xuyên. Qua các đợt ra quân, cán bộ, đoàn thể và người dân đã cùng thu gom rác, làm sạch đường giao thông, khu dân cư, kênh thoát nước và khu vực ven biển, với tổng khối lượng rác hơn 1.000 tấn. Địa phương cũng hoàn thành ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần khắc phục tình trạng ùn ứ rác thải thời gian qua.

Đời sống tinh thần của người dân ngày càng được quan tâm thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao lần đầu tổ chức như: Đại hội Thể dục - Thể thao xã lần thứ I, cuộc thi “Tiếng hát Phan Rí Cửa” lần thứ I và giải Pickleball... Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cũng được thực hiện chu đáo, với kinh phí chi trả trợ cấp lên đến hàng chục tỷ đồng. Địa phương phấn đấu giảm 520 hộ nghèo đa chiều vào cuối năm nay.

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Theo Chủ tịch UBND xã Phan Rí Cửa Võ Minh Chiến, những kết quả đạt được trong 9 tháng qua tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục khai thác các nguồn lực phát triển. Trong những tháng cuối năm 2026, xã sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao đời sống người dân. Cùng với sự đồng thuận của Nhân dân và tinh thần chủ động của cả hệ thống chính trị, đây sẽ là động lực để Phan Rí Cửa tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân về giao thông, thoát nước và không gian công cộng, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số. Ông Võ Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Phan Rí Cửa