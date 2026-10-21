Phan Rí Cửa đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng từ chuyển đổi số

Đảng ủy xã Phan Rí Cửa quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Số hóa để nâng cao năng lực lãnh đạo

Năm 2026, cùng với yêu cầu ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phan Rí Cửa phải giải quyết khối lượng công việc lớn trên địa bàn rộng, dân số đông. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, số thôn giảm từ 32 xuống còn 16. Trong điều kiện đội ngũ cán bộ, công chức đảm nhiệm nhiều công việc, ứng dụng công nghệ số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác quản lý, cập nhật hồ sơ và dữ liệu đảng viên được quan tâm triển khai. Đảng ủy xã thành lập tổ thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên, tổ chức đợt cao điểm 90 ngày, hướng dẫn các tổ chức đảng rà soát, chuẩn hóa thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, tạo thuận lợi trong tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục của Đảng. Việc chuẩn hóa dữ liệu cũng giúp hạn chế sai sót, giảm thời gian xử lý công việc, hỗ trợ công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy xã triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Việc ứng dụng công nghệ được gắn với yêu cầu phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm và tiến độ thực hiện, qua đó hỗ trợ chuyển tải văn bản chỉ đạo, tài liệu sinh hoạt và theo dõi kết quả công việc thuận lợi hơn.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, các hình thức tuyên truyền, học tập nghị quyết cũng từng bước được đổi mới. Trong 9 tháng, địa phương tổ chức 84 cuộc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với khoảng 3.150 lượt người tham gia. Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 147 đảng viên tham dự; hội nghị học tập nghị quyết Trung ương cùng các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 145 đảng viên tham dự. Việc kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp cận nội dung học tập, quán triệt nghị quyết, đồng thời giảm bớt trở ngại về thời gian và địa bàn.

Số hóa dữ liệu đảng viên đã giúp công tác Đảng ở xã Phan Rí Cửa được triển khai nhanh chóng, hiệu quả

Công nghệ số cũng được sử dụng trong nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền thông tin chính thống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Hiện nay, Đảng ủy xã duy trì 2 trang tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook. Trong 9 tháng đầu năm, các trang đã đăng 175 tin, bài, chia sẻ 314 nội dung thông tin chính thống, thu hút trên 11.800 lượt tương tác. Qua đó, thông tin về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị và những vấn đề người dân quan tâm được chuyển tải kịp thời hơn, góp phần định hướng thông tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số. Văn phòng Đảng ủy xã đã kiểm tra 3 chi bộ về công tác văn thư, lưu trữ, chuyển đổi số và đảng phí. Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được đưa vào chương trình giám sát nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Xây dựng nền tảng số đồng bộ, an toàn

Xác định con người là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số, Phan Rí Cửa chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Địa phương cũng hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận” năm 2026, đồng thời rà soát, lựa chọn các cách làm phù hợp để tiếp tục phát huy.

Địa phương phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. Theo kết quả triển khai, 100% cán bộ, công chức hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” trên nền tảng MOOCs. Hệ thống mạng nội bộ LAN được lắp đặt, hạ tầng kỹ thuật từng bước được nâng cấp để phục vụ xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Chuyển đổi số cũng được triển khai đến từng khu dân cư. Đội hình “Bình dân học vụ số” với 60 đoàn viên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID. Mô hình “Mỗi hộ gia đình - Một công dân số” được triển khai tại 16 thôn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, cầm tay chỉ việc”, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, hộ nghèo và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã số hóa đầu vào 11.072/11.072 hồ sơ và đầu ra 10.640/10.640 hồ sơ, đều đạt 100%. Có 6.637 hồ sơ thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, với tổng số tiền hơn 187 triệu đồng. Những kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ đang hỗ trợ quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, nâng cao tính công khai trong giải quyết thủ tục hành chính và nhận diện điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những khó khăn, nhất là nhân lực tham mưu còn hạn chế, kỹ năng số của một bộ phận người dân chưa đồng đều. Tình trạng hồ sơ hành chính quá hạn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, vẫn cần tập trung khắc phục. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực cán bộ và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy xã Phan Rí Cửa trao huy hiệu Đảng cho đảng viên

Về định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa cho biết, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục củng cố tổ chức đảng sau sắp xếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phấn đấu hoàn thành việc chuẩn hóa, số hóa hồ sơ đảng viên. Đồng thời, địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử, cơ sở dữ liệu đảng viên và các nền tảng số trong hoạt động của Đảng; tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ còn tồn đọng trong Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Cùng với mở rộng ứng dụng công nghệ, Đảng ủy xã chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu; tăng cường kiểm tra việc sử dụng các nền tảng số, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Công tác tập huấn kỹ năng số và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được phát huy, hướng đến giúp cán bộ, đảng viên và người dân sử dụng công nghệ thiết thực, hiệu quả hơn.

Thực tiễn bước đầu cho thấy, Phan Rí Cửa đang từng bước ứng dụng chuyển đổi số để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả phục vụ Nhân dân. Địa phương tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, phát huy hiệu quả các nền tảng số, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, qua đó đưa chuyển đổi số ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đến nay, xã Phan Rí Cửa đã cập nhật dữ liệu của 1.256/1.256 đảng viên, đạt 100%; 1.108/1.183 hồ sơ đảng viên đã được số hóa, đạt 93,66%.