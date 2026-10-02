Phân quyền thẩm định ĐTM một số dự án khai thác khoáng sản về địa phương

Một số dự án khai thác khoáng sản thuộc trường hợp quy định được phân quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Ảnh minh họa

Hướng dẫn được đưa ra trong bối cảnh các quy định về phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tiếp tục được triển khai.

Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ quy định việc cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong 11 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó có địa chất và khoáng sản, môi trường.

Để triển khai Nghị quyết này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 7064/BNNMT-MT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Theo hướng dẫn mới của Bộ, căn cứ Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP, đối với dự án chỉ thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì không thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của dự án, theo khoản 2 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Điểm cần lưu ý là hướng dẫn trên không đồng nghĩa toàn bộ dự án khai thác khoáng sản đều chuyển thẩm quyền thẩm định ĐTM từ Bộ về địa phương.

Việc xác định thẩm quyền phải căn cứ cụ thể vào loại dự án và trường hợp được quy định tại Nghị quyết 66.19/2026/NQ-CP cũng như các quy định phân quyền có liên quan. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định dự án của mình thuộc trường hợp nào trước khi lập và nộp hồ sơ ĐTM.

Việc phân quyền thẩm định ĐTM nằm trong chủ trương rộng hơn về chuyển một số nhiệm vụ quản lý từ Trung ương về địa phương. Trước đó, quy định về phân quyền trong lĩnh vực môi trường cũng xác định Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện thẩm định báo cáo ĐTM và cấp giấy phép môi trường đối với một số dự án vốn trước đây thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời quy định những trường hợp ngoại lệ vẫn thuộc thẩm quyền Trung ương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện; nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, địa phương thông tin về Bộ để tổng hợp, tháo gỡ.

Đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản, việc xác định đúng cơ quan có thẩm quyền ngay từ đầu có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ, tránh việc hồ sơ phải chuyển lại giữa cơ quan Trung ương và địa phương khi thực hiện thủ tục môi trường.