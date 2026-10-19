Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Haxaco đạt doanh thu thuần 4.048 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán tăng 30%, lên 3.758 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp tăng chậm hơn doanh thu, đạt 290 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 18%. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 7%, nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp ở mức khoảng 62 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng ghi nhận 202 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 129 tỷ đồng. Cả hai khoản chi phí đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Một điểm đáng chú ý là thu nhập khác tăng từ hơn 64 tỷ đồng trong quý III/2025 lên hơn 146 tỷ đồng trong quý III năm nay. Theo thông tin Haxaco cung cấp, khoản thu nhập này chủ yếu đến từ các khoản hỗ trợ kinh doanh xe.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế hơn 57 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận mức âm 27 tỷ đồng.

viết chú thích ảnh cho bàiHaxaco ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ, trong bối cảnh mở rộng hệ thống phân phối ô tô điện VinFast.

Mở rộng hệ thống phân phối xe điện VinFast

Theo giải trình của Haxaco, doanh thu hợp nhất trong 9 tháng đầu năm tăng chủ yếu nhờ quy mô hoạt động được mở rộng.

Một trong những yếu tố đóng góp là CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG), doanh nghiệp trở thành công ty con của Haxaco từ tháng 3/2026. Kể từ thời điểm nắm quyền kiểm soát, Haxaco bắt đầu hợp nhất kết quả kinh doanh của VFG vào báo cáo tài chính, qua đó góp phần nâng doanh thu hợp nhất trong năm nay.

VFG được thành lập ngày 6/8/2025, với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, đồng thời là một trong những hệ thống phân phối, đại lý ủy quyền ô tô điện VinFast tại Việt Nam. Đầu tháng 8/2026, VFG tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

Ông Trần Duy Ngọc là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc VFG. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Hà Nội và phát triển mạng lưới đại lý tại nhiều địa phương.

Hệ thống này gồm VFG Kim Giang tại Hà Nội cùng các đại lý VFG Ninh Bình, VFG Vĩnh Phúc, VFG Cần Thơ, VFG An Giang, VFG Lâm Đồng, VFG Bắc Giang, VFG Nam Định và VFG Long An.

Ngoài tác động từ việc hợp nhất VFG, kết quả lợi nhuận của Haxaco còn được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh tại công ty mẹ có sự cải thiện và các khoản thu nhập phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động đầu tư, mở rộng hệ thống thông qua các công ty con.

Hàng tồn kho vượt 2.100 tỷ đồng, dư nợ vay ngắn hạn tăng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Haxaco đạt 3.748 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, với giá trị gần 2.951 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho vượt 2.117 tỷ đồng.

Riêng giá trị hàng hóa đạt khoảng 1.478 tỷ đồng, tăng hơn 635 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho chủ yếu là ô tô; một phần hàng hóa tại thời điểm cuối kỳ được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng từ 1.109 tỷ đồng đầu năm lên hơn 2.293 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.640 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Haxaco đạt gần 1.455 tỷ đồng, bao gồm gần 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 200 tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.