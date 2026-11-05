Phẫn nộ cảnh cụ bà tai biến bị người giúp việc “nặng tay”

Ngày 5/11, chị P.T.T.L (sinh năm 1975, ngụ TP HCM) cho biết đang làm việc với Công an xã Lộc Thuận (tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre cũ) để phản ánh vụ việc mẹ của chị là bà H.T.P (78 tuổi) bị bà N.T.N (sinh năm 1954, ngụ ấp Vĩnh Thái, xã Lộc Thuận) ngược đãi trong quá trình chăm sóc.

Hình ảnh (cắt từ clip) ngày 5/10 trong quá trình chăm sóc cụ bà bị tai biến, bà N. dùng tay đánh vào người cụ bà...

Hình ảnh (cắt từ clip) ngày 23/10, bà N. tiếp tục có những hành động ngược đãi cụ bà...

Theo chị L. thì mẹ chị bị tai biến nằm một chỗ được vợ chồng người anh cả (định cư ở Canada) thuê bà N. chăm sóc. Thời gian gần đây khi ghé thăm mẹ, chị L. thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên âm thầm thu thập hình ảnh từ camera trong nhà. Khi xem lại những hình ảnh từ camera, chị L. phát hiện trong 2 ngày 5 và 23/10, trong quá trình chăm sóc, bà N. có những hành động ngược đãi, dùng tay đánh mẹ của mình.

Điều đáng nói là khi sự việc được phanh phui, chị L. báo cho vợ chồng người anh trai và người em út nhưng cả 2 đều không quan tâm; thậm chí chặn luôn liên lạc với chị L.

Vụ việc được chị L. trình báo Công an địa phương và cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ.