Phan Như Thảo trải lòng về cuộc sống hôn nhân: 'Thảo đang dựa rất nhiều vào chồng mình'

Mới đây, Phan Như Thảo chia sẻ dòng trạng thái khá dài bày tỏ tình cảm với chồng là doanh nhân Đức An. Người đẹp cho biết cô đang dựa vào ông xã rất nhiều bởi anh luôn bao dung, chăm sóc và thấu hiểu mình.

"Thảo đang dựa rất nhiều vào chồng mình, anh ấy là một chỗ dựa to lớn về mọi thứ, anh ấy bao dung, chăm sóc, thấu hiểu và thật không dám nghĩ nếu không có anh An chắc Thảo sẽ vất vả lắm", cô viết.

Chia sẻ của Phan Như Thảo trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Khi ở bên cạnh chồng, nữ nghệ sĩ trở nên mềm mỏng và rất dễ khóc, dù rằng bản thân có thể là một người mạnh mẽ và cá tính khi giải quyết công việc bên ngoài.

Phan Như Thảo cũng nhắc đến câu hỏi về việc luôn cố gắng phát triển sự nghiệp riêng có phải là cách cô chứng minh với mọi người rằng bản thân không dựa dẫm vào chồng đại gia. Trước vấn đề này, cô khẳng định mình đã có sự nghiệp thành công trước khi kết hôn.

Khép lại bài đăng, Phan Như Thảo khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ lý do bất ngờ khiến cô bày tỏ tình cảm với chồng. Đó đơn giản là khoảnh khắc nghĩ đến việc ông xã đang ở nhà nấu món ăn yêu thích, chờ mình trở về dùng bữa tối.

Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An đã có một thập kỷ ở bên nhau. Ảnh: FBNV

Phan Như Thảo từng là một người mẫu, diễn viên có tiếng của làng giải trí Việt. Vào cuối năm 2015, khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ quyết định rời khỏi showbiz để kết hôn với doanh nhân Nguyễn Đức An, người hơn cô 26 tuổi và từng trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân.

Tháng 11/2016, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng, có tên thân mật là Bồ Câu. Kể từ khi làm mẹ, cựu người mẫu dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời vẫn theo đuổi những kế hoạch kinh doanh riêng.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, những chia sẻ mới nhất của Phan Như Thảo cho thấy cô vẫn trân trọng sự đồng hành của ông xã. Với người đẹp, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà đơn giản là có một người luôn yêu thương, thấu hiểu và chờ mình trở về sau ngày dài làm việc.

Tổ ấm nhỏ của cựu người mẫu.