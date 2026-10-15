Phan Minh Huyền gây ấn tượng ở những tập đầu 'Căn nhà không mái che'

Những phân cảnh khiến khán giả ám ảnh

Trong “Căn nhà không mái che”, Phan Minh Huyền đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ nông thôn sống bằng nghề bán rau, hái chè, chăn nuôi lợn gà. Chăm chỉ, hiền lành và giàu lòng tự trọng, Hạnh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho hai con là Thơ và Khang. Thế nhưng, phía sau cuộc sống bình dị ấy là những tổn thương dai dẳng khi cô phải chịu đựng người chồng thường xuyên bạo hành.

Với mong muốn giữ gìn mái ấm để các con có một gia đình trọn vẹn, Hạnh nhiều lần nhẫn nhịn, chấp nhận những trận đòn tàn nhẫn, thậm chí phải nhập viện và đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Sự cam chịu của người mẹ xuất phát từ tình thương con, nhưng cũng khiến cô ngày càng bị đẩy vào hoàn cảnh bế tắc.

Phân cảnh Hạnh (Phan Minh Huyền) bị chồng bạo hành gây ám ảnh trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: VFC

Ngay trong tập đầu tiên, bộ phim đã tạo chú ý với cảnh người chồng cuồng loạn bạo hành Hạnh. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa, đồng cảm. Không ít khán giả cho biết, dù hiểu đây là một cảnh phim, họ vẫn cảm thấy đau đớn khi liên tưởng đến những câu chuyện bạo lực gia đình từng chứng kiến trong cuộc sống.

Diễn xuất của Phan Minh Huyền trong những phân đoạn này nhận được nhiều lời khen nhờ thể hiện được sự sợ hãi, bất lực và nỗi đau của người phụ nữ bị dồn vào đường cùng.

Chia sẻ về quá trình thực hiện cảnh quay, Phan Minh Huyền cho biết cô thực sự bị cuốn vào trạng thái tâm lý của Hạnh, đặc biệt khi bạn diễn Doãn Quốc Đam có những sáng tạo bất ngờ trong quá trình diễn xuất.

“Hậu trường lúc tập cho cảnh này không quá kinh khủng, nhưng khi diễn, anh Doãn Quốc Đam đã có những sáng tạo khiến tất cả diễn viên cùng tham gia đều bị bất ngờ và nhanh chóng có sự phối hợp ăn ý”, nữ diễn viên kể.

Theo Phan Minh Huyền, khi tập luyện, không hề có những chi tiết như Doãn Quốc Đam nhét cơm vào miệng cô, đập mâm vào lưng hay đạp vào bụng nhân vật. Tuy nhiên, khi chính thức quay, nam diễn viên đã chủ động bổ sung những hành động này, khiến tình huống trở nên căng thẳng và cảm xúc của các nhân vật được đẩy lên cao hơn.

“Thậm chí, tôi còn không biết anh sẽ có những hành động nào tiếp theo để làm tổn thương Hạnh nữa”, Phan Minh Huyền chia sẻ.

Tuy có chút bất ngờ về sự sáng tạo của Doãn Quốc Đam, nhưng Phan Minh Huyền cũng được đẩy mạnh thêm cảm xúc, nhanh chóng phối hợp diễn xuất ăn ý, tự nhiên, thể hiện được cảnh bạo hành gia đình gây ám ảnh trong khán giả.

Phan Minh Huyền trong vai Hạnh, người phụ nữ nông thôn chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân. Ảnh: Hoàng Vy

Phan Minh Huyền cũng chia sẻ, những nỗi đau của Hạnh trong các tập đầu là những phân đoạn tâm lý rất nặng, đòi hỏi cô phải nghiên cứu sâu sắc để làm nổi bật những tổn thương chất chứa trong nhân vật. Qua vai diễn, nữ diễn viên muốn gửi gắm thông điệp đến những người phụ nữ đang phải chịu đựng đau đớn, bạo hành trong gia đình: Hãy mạnh mẽ vươn lên để bảo vệ chính mình và các con.

Nỗ lực làm mới hình ảnh

Với Phan Minh Huyền, Hạnh là vai diễn mang đến nhiều thử thách bởi khác biệt rõ rệt so với những nhân vật cô từng đảm nhận, đặc biệt là các vai phụ nữ thành đạt, có phong cách thời trang nổi bật trong “Thương ngày nắng về” hay “Cách em 1 mm”.

Nữ diễn viên cho biết, khi tiếp cận nhân vật, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu hoàn cảnh, tâm lý và những tổn thương mà Hạnh phải chịu đựng. Từ góc nhìn của một người phụ nữ, một người mẹ, cô vừa thương, vừa xót xa, vừa đồng cảm với lựa chọn của nhân vật.

Phan Minh Huyền trong một vai diễn rất khác. Ảnh: Hoàng Vy

Hạnh không phải không nhận ra những bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, cô vẫn cố níu giữ gia đình bởi quan niệm các con cần có cha, dù người cha ấy có nhiều khiếm khuyết. Chính sự nhẫn nhịn của Hạnh lại khiến các con đau lòng, bởi chúng không muốn mẹ tiếp tục sống trong cảnh bị bạo hành.

Không thể chấp nhận nhìn mẹ chịu đựng thêm, Thơ, con gái Hạnh đã lén đi nộp đơn ly hôn thay mẹ. Hành động ấy cũng đẩy mâu thuẫn gia đình lên cao trào, khiến người chồng trút giận lên Hạnh.

Bên cạnh những lời khen về diễn xuất, tạo hình của Phan Minh Huyền trong vai Hạnh cũng nhận được một số ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nhân vật Hạnh vẫn còn khá xinh đẹp, chưa toát lên đầy đủ vẻ khắc khổ của người phụ nữ phải lao động vất vả và chịu nhiều bất hạnh.

Trước những nhận xét này, nữ diễn viên cho rằng Hạnh không phải là một người phụ nữ có ngoại hình kém sắc, mà là người phụ nữ vốn có nhan sắc nhưng cuộc sống lam lũ khiến vẻ ngoài dần bị lu mờ.

Tạo hình vai Hạnh của Phan Minh Huyền nhận nhiều sự quan tâm. Ảnh: HL

Trên thực tế, nhiều khán giả cũng ghi nhận nỗ lực thay đổi của nữ diễn viên. Làn da sạm nắng, gương mặt thường trực vẻ lo toan, mái tóc buộc vội, dáng đi tất tả... đã góp phần tạo nên hình ảnh người phụ nữ nông thôn khác biệt với vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng vốn gắn liền với Phan Minh Huyền.

Một số khán giả còn nhận xét nữ diễn viên trông gầy hơn trong bộ phim mới, phù hợp với cuộc sống nhiều vất vả của nhân vật. Những chi tiết này cho thấy sự đầu tư của cô trong quá trình xây dựng hình tượng Hạnh.

Phan Minh Huyền cũng nhìn nhận rằng khán giả có thể chưa quen với diện mạo mới của mình sau thời gian dài theo dõi cô trong những vai diễn có hình ảnh đẹp, sang trọng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô hạnh phúc khi được thử sức với một nhân vật khác biệt, bởi đây chính là cơ hội để làm mới bản thân và khám phá những giới hạn mới trong diễn xuất.

Bộ phim có bối cảnh ở vùng trung du phía Bắc, với những câu chuyện về cuộc sống của những người lao động bình dị. Ảnh: HL

Sau ba tập đầu, “Căn nhà không mái che” bước đầu tạo được sức hút nhờ câu chuyện giàu cảm xúc, bối cảnh gần gũi và những diễn biến tâm lý có khả năng khơi gợi tranh luận. Vai Hạnh cũng mở ra một thử thách đáng chú ý đối với Phan Minh Huyền khi cô rời khỏi hình ảnh quen thuộc để tiếp cận một nhân vật nhiều tổn thương, đòi hỏi khả năng biểu đạt tâm lý phức tạp.

Bộ phim do đạo diễn Bùi Tiến Huy và đạo diễn Phạm Gia Phương thực hiện, phát sóng vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần trên VTV3.