Phan Mạnh Quỳnh 'múa bút' làm thơ sinh nhật vợ, có gì mà fan cười 'ngất'?

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào bên bà xã Khánh Vy nhân dịp sinh nhật cô. Bức ảnh cả hai vóc dáng rạng rỡ, ôm nhau tình cảm nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân.

Đi kèm với hình ảnh "tình bể bình", nam ca sĩ gửi lời chúc vỏn vẹn nhưng đầy sự ngọt ngào khi không quên đính kèm hai chữ "vợ yêu". Dân tình chưa kịp "tan chảy" trước sự cưng chiều bà xã của giọng ca Có Chàng Trai Viết Trên Cây thì đã phải ngã ngửa ngay phía dưới phần bình luận.

Cụ thể, như để nhân đôi sự lãng mạn, Phan Mạnh Quỳnh "múa bút" để lại một đoạn thơ ngắn dành riêng cho Khánh Vy.

"Đúng tháng 9 hằng năm

Dù chưa tới ngày rằm

Nhưng trong lòng háo hức

Vì có sinh nhật em"

Thế nhưng, đọc xong bài thơ, netizen chỉ biết "bật chế độ" cười ngất vì... vần điệu lạc quẻ hoàn toàn! Câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì về mặt vần vèo, đọc lên nghe vừa gượng gạo lại vừa ngô nghê.

Dù bài thơ "lệch nhịp" hoàn toàn so với trình độ sáng tác nhạc đỉnh cao thường ngày, nhưng chính sự vụng về, thật thà ấy lại tạo nên thương hiệu không lẫn vào đâu được.

Fan hâm mộ lập tức "tràn vào" thả cảm xúc và để lại hàng loạt bình luận hài hước. Nhìn vào cách anh chàng làm thơ, ai nấy đều phải gật gù: Đúng chất Phan Mạnh Quỳnh! Bên cạnh danh xưng ca sĩ, nhạc sĩ tài năng sở hữu loạt bản hit đình đám, anh còn được netizen phong là "mầm mầm hài" ngầm của Vbiz. Không cần cố tỏ ra hài hước, chính sự ngơ ngác, chân thật và những màn phát ngôn "thật như đếm" của anh luôn khiến khán giả phải bật cười thích thú.

Đằng sau những phút giây pha trò dở khóc dở cười ấy lại là một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy công khai tình cảm từ năm 2015.

Vợ Phan Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ trên trang cá nhân.

Bà xã của nam nhạc sĩ kém anh 4 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, từng hoạt động trong vai trò người mẫu ảnh, diễn viên tự do trước khi chuyển sang kinh doanh.

Trải qua hơn 6 năm gắn bó với không ít thử thách, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2021 bằng một đám cưới ấm cúng tại quê nhà Nghệ An. Đến đầu năm 2023, tổ ấm của cặp đôi càng thêm trọn vẹn khi đón con gái đầu lòng chào đời (biệt danh thân mật là bé Ốc).

Từ khi trở thành ông bố trẻ, Phan Mạnh Quỳnh càng khiến dân tình ngưỡng mộ bởi hình ảnh người chồng, người cha quốc dân. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, anh luôn dành thời gian chăm sóc gia đình, sẵn sàng "xả thân" phụ vợ chăm con.

Dù ít khi phô trương bằng những lời lẽ mỹ miều, nhưng qua những hành động đời thường cùng các màn tương tác "lầy lội" trên mạng xã hội, ai cũng thấy được tình cảm chân thành, ấm áp mà Phan Mạnh Quỳnh dành cho bà xã.