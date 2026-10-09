Phân luồng xe chở hàng nguy hiểm qua hầm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo Khu Quản lý đường bộ I, ngày 7/10, Cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ Km244+155 đến Km262+353, thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.

Theo phương án, một số phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc nhóm có nguy cơ cháy, nổ không được lưu thông qua hầm tại Km249+800, phải tuyến, theo hướng Nội Bài - Lào Cai. Phạm vi phương tiện áp dụng được xác định cụ thể theo quyết định và các quy định hiện hành về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua hầm km249+800

Khi đến nút giao IC18 tại Km244+155, các phương tiện thuộc diện phân luồng phải rời cao tốc và di chuyển theo lộ trình: IC18 - đường Võ Nguyên Giáp - đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 4E) - đường Phú Thịnh - đường Lê Thanh - Quốc lộ 4D - nút giao IC19 tại Km255+100; sau đó tiếp tục hành trình trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tuyến đường thay thế dài khoảng 14,4km.

Cùng với việc tổ chức phân luồng, biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm” và biển chỉ dẫn hướng đi thay thế sẽ được bổ sung tại Km244+155, Km248+500 cùng các vị trí phù hợp, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết và chủ động chuyển hướng trước khi tiếp cận hầm.

Việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông được triển khai kể từ ngày 7/10/2026, khi quyết định có hiệu lực. Đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống biển báo trước khi tổ chức cấm các phương tiện thuộc diện quy định lưu thông qua hầm.