Bộ Xây dựng vừa gửi công điện yêu cầu các cơ quan trực thuộc, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Sở Xây dựng 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Bộ Xây dựng lưu ý các đơn vị tăng cường bố trí trực chốt, kiên quyết không cho phương tiện, người dân đi qua các tuyến đường không bảo đảm an toàn tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên khi có mưa lớn, ngập lụt xảy ra (Ảnh minh họa).

Công điện nêu rõ: Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 đến ngày 30/11/2026, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ) có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc các tỉnh từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kịp thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; cảnh báo kịp thời cho các đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển phương tiện để chủ động điều chỉnh kế hoạch, hành trình vận tải phù hợp; kiên quyết không tổ chức hoạt động vận tải tại các khu vực, tuyến đường không bảo đảm an toàn; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân khi xảy ra thiên tai, sự cố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo cụ thể đối với từng đơn vị trực thuộc, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông để thông tin đến người dân được biết.

Cục Đường bộ đồng thời chịu trách nhiệm bố trí lực lượng trực gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, Cục Đường bộ phải chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe trong thời gian nhanh nhất.

Cùng đó là phối hợp, kịp thời hỗ trợ Sở Xây dựng các địa phương khắc phục, bảo đảm giao thông, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm; tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ; Chủ động kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Về phía Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương trong hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện, có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; tuyệt đối không để các phương tiện bị trôi dạt do lũ đâm va vào các công trình vượt sông.

Cục Hàng hải và Đường thủy cũng phải đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương; kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố. Các hãng hàng không phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến cho phù hợp.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công chủ động rà soát, kiểm tra các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, công trình tạm và các hạng mục công trình đang thi công; chủ động dừng thi công khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng có nhiệm vụ tổ chức theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí, hạng mục công trình có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở, hư hỏng để chủ động triển khai các giải pháp ứng phó.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương, các Khu quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy để khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy được giao quản lý; chủ trì, phối hợp trong điều hành vận tải, trung chuyển hành khách và hàng hóa khi có yêu cầu.