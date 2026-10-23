Hà Nội phân luồng từ xa phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Tuấn Lương

Theo đó, các phương tiện đi từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng được hướng dẫn lựa chọn hai lộ trình: Nguyễn Chí Thanh – Đào Tấn – đường Láng – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng; hoặc Đào Tấn – đường Láng – Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh có thể di chuyển theo hướng Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh – Chùa Láng – Huỳnh Thúc Kháng – Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh; hoặc đường Láng – Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh.

Tại khu vực trung tâm nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện vẫn lưu thông liên tục qua khu vực đảo rào chắn theo phương án hiện trạng. Sau khi điều chỉnh phạm vi rào chắn, bề rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh còn trung bình khoảng 7,5m.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ; lắp đặt biển cấm dừng, đỗ tại khu vực trung tâm nút giao và các tuyến đường xung quanh nhằm hạn chế ùn tắc.

Điểm quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam sẽ được đóng; điểm quay đầu trước Khách sạn Bảo Sơn được duy tu, bảo đảm điều kiện phục vụ tổ chức giao thông.

Các lực lượng chức năng được bố trí điều hành giao thông 24/24 giờ, đặc biệt tại nút giao và các điểm quay đầu lân cận.