Phân luồng trên Quốc lộ 279, đoạn qua xã Bảo Hà

Xe khách, xe tải, xe chuyên dùng, xe kéo moóc, xe đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc không được lưu thông qua điểm sạt lở trong thời gian thi công khắc phục.

Như đã thông tin, vào sáng 30/9, tại Km79+200, Quốc lộ 279, thuộc xã Bảo Hà xảy ra sạt lở taluy dương với khoảng 25.000 m³ đất, đá, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương hót dọn.

Tuy nhiên, do khu vực vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở, từ 15 giờ ngày 30/9, Sở Xây dựng tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại Km79+200/QL.279, như sau:

Chỉ các phương tiện gồm ô tô chở người từ 7 chỗ trở xuống, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được lưu thông qua vị trí sạt lở. Xe khách, ô tô chở người trên 7 chỗ, xe tải, xe chuyên dùng, xe kéo moóc, xe đầu kéo sơ-mi rơ-moóc và các phương tiện có kích thước, tải trọng lớn phải đi theo tuyến tránh.

Phương án phân luồng: Từ Km88+700/QL.279 giao với Km58+350/ĐT.161 (ngã tư đường sắt khu vực ga Bảo Hà), phương tiện đi theo ĐT.161 → Km29+00/ĐT.161 → QL.4E → Km36+500/QL.4E → QL.70 → xã Bảo Yên và ngược lại.

Phương án này được thực hiện từ 15 giờ ngày 30/9 đến khi có thông báo mới. Lực lượng Cảnh sát giao thông được hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại các vị trí phân luồng.

Để đảm bảo an toàn, chỉ các xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được lưu thông qua vị trí sạt lở.

Lưu ý: Các phương tiện thuộc diện phải phân luồng cần chủ động lựa chọn tuyến thay thế, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực Bảo Hà.