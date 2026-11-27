Phương án phân luồng được triển khai sau khi mưa lũ từ đêm 24 đến sáng 25/11/2026 gây sạt lở taluy dương tại Km131+900, Quốc lộ 279 (khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương). Khối lượng đất, đá tràn xuống mặt đường đã gây tắc đường hoàn toàn và hiện vẫn đang tiếp tục sạt lở.

Cận cảnh điểm sạt lở taluy dương tại Km131+900, Quốc lộ 279.

Theo Thông báo số 550/TB-SXD, ngày 26/11/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng thực hiện cấm đường hoàn toàn đối với người và các phương tiện lưu thông qua vị trí Km131+900, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Minh Lương.

Trong thời gian cấm đường, các phương tiện có nhu cầu qua khu vực này được phân luồng di chuyển theo hai hướng như sau:

Đối với các phương tiện từ xã Dương Quỳ, Văn Bàn, khu vực Bảo Yên (cũ)... đi tỉnh Lai Châu và ngược lại: Di chuyển theo đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đến nút giao IC19) hoặc Quốc lộ 70, Đường tỉnh 151, Quốc lộ 4E → Km135+835/Quốc lộ 4D → phường Sa Pa → tỉnh Lai Châu.

Đối với các phương tiện từ xã Minh Lương, Nậm Xé đi Văn Bàn: Di chuyển theo hướng tỉnh Lai Châu → Quốc lộ 32 → Quốc lộ 4D → đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đến nút giao IC19) hoặc Quốc lộ 70, Đường tỉnh 151, Quốc lộ 4E → Đường tỉnh 162 đi Văn Bàn.

Để việc tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp hướng dẫn, điều tiết và phân luồng để người điều khiển phương tiện chấp hành; đồng thời các tổ chức, cá nhân và chủ phương tiện chủ động lộ trình, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.