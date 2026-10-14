Phân luồng phục vụ thi công cụm nút giao cầu Hòa Xuân:Doanh nghiệp đề xuất 'mở đường' cho xe container

Cầu Tiên Sơn bắc qua sông Hàn, nơi xe container lưu thông hàng ngày. Ảnh: XUÂN SƠN

Đề xuất không cấm toàn thời gian

Tại nội dung Thông báo số 18376/TB-SXD (ban hành ngày 5/10/2026), Sở Xây dựng cơ bản thống nhất phương án phân luồng giao thông trong quá trình thi công xây dựng.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vận tải lo lắng khi phương tiện chạy từ cảng Tiên Sa không thể qua cầu Tiên Sơn, đường Cách Mạng Tháng Tám, lên quốc lộ 1 như lộ trình lâu nay suốt thời gian thi công dự án (dự kiến 2 năm), sẽ tạo ra gánh nặng kinh tế.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tuyến Cầu Việt Nam chia sẻ, mỗi ngày, đơn vị có 20 xe container chở hàng từ cảng Tiên Sa, qua cầu Tiên Sơn lên quốc lộ 1 ra Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Nay nếu đi đường vòng, mỗi chuyến xe phát sinh thêm chi phí 600 nghìn đồng; trong khi chủ hàng không hỗ trợ chi phí này.

Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng cho rằng, phân luồng xe container phải đi từ quốc lộ 14B qua quốc lộ 1 về Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường thuộc phạm vi thi công công trình là chủ trương được hội viên của hiệp hội đồng thuận.

Ông Đinh Hải Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng chia sẻ, hiệp hội và Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng đề xuất không cấm toàn thời gian, mà cho phương tiện lưu thông vào khung giờ thấp điểm (23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau).

Ngày 6/10 vừa qua, Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng đã có Công văn số 12/CV-DANATA gửi UBND thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố và Sở Xây dựng nhằm kiến nghị xem xét, bổ sung phương án phân luồng cho xe container lưu thông ra vào phía bắc thành phố trong khung giờ thấp điểm ban đêm (23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau).

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, đây là áp lực tài chính kéo dài, gây tổn thất kinh tế lớn đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải container trên địa bàn.

Xem xét các phương án

Ông Đinh Hải Tuấn phân tích, lộ trình phân luồng mới bắt buộc kéo dài thời gian di chuyển thêm từ 1 giờ đến 1 giờ 20 phút sẽ làm giảm số chuyến quay vòng của một đầu xe trong ngày, giảm hiệu suất khai thác tài sản của doanh nghiệp; đảo lộn lịch trình đóng hàng lên tàu tại cảng.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị cao hoặc linh kiện điện tử phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi sự chính xác cao về thời gian, việc chậm trễ này gây nguy cơ bồi thường hợp đồng rất lớn.

Chi phí logistics tăng cao sẽ lập tức đẩy dòng dịch chuyển hàng hóa sang các địa phương lân cận. Đơn cử, nguồn hàng từ phía Bắc (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị) sẽ ưu tiên đổ về cảng Chân Mây hoặc cảng Mỹ Thủy để tối ưu cự ly vận chuyển. Nguồn hàng từ phía Nam (Quảng Ngãi) sẽ dịch chuyển về cảng Dung Quất - nơi đang có mức chi phí dịch vụ cảng biển và hạ tầng kết nối cạnh tranh.

Như vậy, cảng Đà Nẵng đối mặt nguy cơ mất các khách hàng truyền thống, sụt giảm sản lượng hàng hóa thông qua cảng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Xe container chạy trên trục Cách Mạng Tháng Tám - 2 Tháng 9 - cầu Tiên Sơn. Ảnh: NGỌC QUỐC

Thành phố đặt mục tiêu chiến lược là kéo giảm chi phí logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế toàn thành phố.

Vì vậy, việc gia tăng chi phí vận tải trong suốt giai đoạn thi công dự án cụm nút giao sẽ kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến các nhà đầu tư hiện hữu (đặc biệt là khối doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu), đồng thời làm giảm sức hút môi trường đầu tư của Đà Nẵng khi các tập đoàn quốc tế cân nhắc đặt nhà máy mới trong thời điểm hiện nay.

Để bảo đảm tiến độ thi công cụm nút giao, vừa duy trì “mạch máu” kinh tế - logistics của thành phố, Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng đã đề xuất UBND thành phố, cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt một trong hai phương án để điều tiết đặc cách dành riêng cho xe container lưu thông ra vào phía Bắc thành phố chỉ trong khung giờ thấp điểm ban đêm.

Theo đó, phương án 1 bố trí làn ưu tiên cho xe container di chuyển từ cầu Tiên Sơn rẽ sang trục đường 2 Tháng 9, chạy dọc theo các làn điều tiết ngoài phạm vi rào chắn cứng.

Về cơ sở thực tế và ưu điểm của phương án 1, hiệp hội phân tích, sau 23 giờ đêm, lưu lượng phương tiện cá nhân lưu thông qua nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị giảm sâu, mật độ mặt đường rất thông thoáng. Trong khi đó, đường 2 Tháng 9 rộng rãi, có dải phân cách cứng; việc tận dụng dải phân làn vào ban đêm hoàn toàn không gây xung đột hay ảnh hưởng đến không gian thi công cốt lõi của nút giao.

Phương án 2 ưu tiên đề xuất cho phép xe container di chuyển theo lộ trình cầu Tiên Sơn - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành ra quốc lộ 1. Lộ trình này tránh hoàn toàn 100% phạm vi thi công của cụm nút giao thông.

Quãng đường di chuyển theo tuyến này gần như tương đương với tuyến cũ, loại bỏ hoàn toàn chi phí phát sinh 40km đường vòng cho doanh nghiệp, giải phóng nhanh hàng hóa ra - vào cảng Tiên Sa đi phía Bắc.

Trường hợp được chấp thuận phương án phân luồng đặc cách ban đêm nêu trên, hiệp hội cam kết sẽ quán triệt và giám sát 100% doanh nghiệp hội viên thực hiện nghiêm túc các quy định.

Sau khi nhận được Công văn số 12/CV-DANATA của Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng, ngày 7/10 vừa qua, UBND thành phố đã có Văn bản số 10170/UBND-ĐTĐT gửi Công an thành phố, các sở: Xây dựng, Công Thương; Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung đề nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng tại công văn nêu trên, sớm xử lý theo quy định để đảm bảo việc lưu thông và thi công công trình; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 15/10/2026 để theo dõi.