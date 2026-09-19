Phân luồng hợp lý, tránh ách tắc khi thi công tuyến Metro số 2

Thực hiện phân luồng, lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm Thành phố khá dày đặc. (Ảnh: VÕ LÊ)

Việc điều chỉnh giao thông diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực trên tuyến Metro số 2 đang được tổ chức thi công, kéo theo những thay đổi về giao thông tại các tuyến đường huyết mạch. Do đó, các cơ quan chức năng đã và đang tính toán các phương án phân luồng hợp lý trên cơ sở hiện trạng hạ tầng, lưu lượng phương tiện và yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Ghi nhận ngày 16/9, ngày đầu tiên thực hiện phân luồng, lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm Thành phố ở mức cao.

Buổi sáng, xe máy, xe ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút một đoạn giao ở đường Trường Chinh-giao lộ Cộng Hòa. Nguyên nhân một phần mặt đường được rào chắn phục vụ thi công khiến dòng xe dồn vào phần đường còn lại. Bên cạnh đó, việc cấm ô tô vào đường Tân Kỳ Tân Quý khiến dòng ô tô buộc phải dồn tiếp về trục Cộng Hòa và Trường Chinh càng làm cho các phương tiện rơi vào tình trạng “không lối thoát”.

Ông Nguyễn Thành Nam, ngụ đường Chế Lan Viên, đề nghị đơn vị chức năng khảo sát các trường học nằm trên hoặc gần tuyến phân luồng để lên phương án bố trí vị trí đón trả học sinh phù hợp, tránh phát sinh ùn ứ vào đầu và cuối buổi học. Việc phân luồng đồng thời cũng tác động đến các hộ kinh doanh khi việc dừng đỗ và giao nhận hàng hóa khó khăn hơn.

Xe buýt cũng "vất vả" khi di chuyển qua khu vực phân luồng, nhất là vào khung giờ cao điểm sáng và chiều do các dòng xe và phương tiện đều đổ dồn về trục Cộng Hòa và Trường Chinh trong khi mặt đường lưu thông còn lại rất hạn chế. Một tài xế xe buýt chia sẻ, trong thời gian thi công, cơ quan chức năng có thể xem xét điều chỉnh vị trí dừng đón trả khách tại những đoạn thường xuyên ùn tắc.

Để tránh khu vực ùn tắc tại nhà ga ST9, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện nên chủ động đi theo hai lộ trình thay thế (ảnh: VÕ LÊ)

Theo phương án của Sở Xây dựng Thành phố, từ ngày 16/9, ô tô bị cấm lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý (hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn) và đường Huỳnh Văn Gấm (hướng từ Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di) để phục vụ thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công tác điều tiết giao thông tại các khu vực thi công nhà ga tuyến Metro số 2 được triển khai theo phương án phân luồng tại chỗ nhằm vừa bảo đảm tiến độ thi công vừa duy trì lưu thông cho các phương tiện. Hiện việc thi công đang được triển khai tại 5 vị trí nhà ga ngầm.

*Để tránh khu vực ùn tắc tại nhà ga ST9, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố nên chủ động đi theo hai lộ trình thay thế: 1. Các phương tiện di chuyển theo hướng: Trường Chinh-Chế Lan Viên-Nguyễn Hữu Dật-Lê Trọng Tấn-Tân Kỳ Tân Quý-Trường Chinh. 2. Hoặc: Trường Chinh-Hồ Đắc Di-Huỳnh Văn Gấm-Tân Kỳ Tân Quý- Trường Chinh.

Tại các khu vực này, đơn vị thi công đã tổ chức phân luồng theo nguyên tắc vẫn cho phép phương tiện lưu thông qua khu vực công trường. Do mặt đường dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp so với hiện trạng, phương án tổ chức giao thông đồng thời tính đến việc điều hướng phương tiện sang các tuyến đường lân cận. Việc này nhằm giảm áp lực cho khu vực trước các nhà ga, hạn chế nguy cơ ùn ứ khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Tại một số vị trí, phương án tổ chức giao thông được thực hiện theo hướng hạn chế một số loại phương tiện trên tuyến đường hiện hữu và hướng sang các tuyến lân cận. Chẳng hạn, tại khu vực từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Công trường Dân Chủ sẽ hạn chế ô tô, trừ xe buýt; phương tiện được hướng qua đường Hoàng Văn Thụ, Lê Bình để ra khu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Các điểm quay đầu bổ sung cũng được bố trí để người dân thuận tiện chuyển hướng.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC08), các đội Cảnh sát Giao thông và Công an phường để tổ chức điều tiết giao thông. Đồng thời lắp đặt camera tại các giao lộ để theo dõi thường xuyên tình hình giao thông, qua đó kịp thời điều tiết từ xa khi phát sinh ùn ứ, góp phần bảo đảm giao thông trong quá trình thi công tuyến Metro số 2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện đi lại. (Ảnh: VÕ LÊ)

PC08 cũng lưu ý, sự chủ động, hợp tác và ý thức chấp hành của người dân sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện để dự án Metro số 2 được triển khai thuận lợi.

Đặc biệt, người dân nên chủ động cập nhật thông tin tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp, nhất là vào những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao. Phòng PC08 cũng đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành phương án tổ chức, phân luồng giao thông và hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố, trong thời gian đầu triển khai, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát diễn biến giao thông tại từng khu vực, đặc biệt là những tuyến được sử dụng làm lộ trình thay thế. Dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, lưu lượng phương tiện và tình hình thực tế tại các giao lộ sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả phương án phân luồng.

Trường hợp phát sinh ùn tắc cục bộ hoặc xuất hiện điểm xung đột mới, ngành chức năng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) được khởi công tháng 1/2026, tổng mức đầu tư hơn 55 nghìn tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Metro số 2 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030. Tuyến metro dài gần 11,27km, trong đó khoảng 9,3km đi ngầm và khoảng 2km đi trên cao. Toàn tuyến gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương.