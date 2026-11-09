Phân luồng hợp lý để người bệnh bớt chờ đợi

Sắp xếp khoa học

Mỗi ngày, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 (thành phố Bắc Ninh) tiếp đón khoảng 1.500 - 1.600 lượt người đến khám. Trước áp lực ngày càng lớn về lượng bệnh nhân, bệnh viện chủ động rà soát, kiện toàn, đổi mới hoạt động tại khu vực khám bệnh theo hướng khoa học, hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân. Cùng với việc cập nhật, ban hành nội quy Khoa Khám bệnh, từ ngày 15/9/2026, bệnh viện rà soát, tháo dỡ những bảng, biển chỉ dẫn không còn phù hợp và bổ sung, thay thế các bảng, biển theo quy định hiện hành.

Hệ thống bảng, biển tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1) vừa được làm mới tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu.

Đáng chú ý, bệnh viện kiện toàn, sắp xếp lại 45 bàn khám bảo hiểm y tế, giảm 4 bàn khám hoạt động chưa hiệu quả thông qua việc sáp nhập bàn khám. Các bàn khám được đổi tên theo đúng chuyên khoa; bàn khám nội khoa và ngoại khoa thuộc cùng chuyên khoa được sắp xếp gần nhau, tạo thuận lợi cho bác sĩ trao đổi chuyên môn, hội chẩn khi cần thiết. Một thay đổi thiết thực khác là tổ chức tập trung hoạt động khám sức khỏe tại tầng 3. Trước đây, mọi người đến khám sức khỏe phải di chuyển qua nhiều khu vực do các bàn khám chuyên khoa nội bố trí phân tán, hoạt động khám sức khỏe thông thường lại đan xen với khám bệnh nên mất nhiều thời gian chờ đợi. Việc tập trung các khâu tại cùng một tầng giúp người dân hạn chế di chuyển, thuận tiện thực hiện các nội dung khám, tiết kiệm thời gian.

Khu vực khám theo yêu cầu cũng được bố trí tại tầng 3, tạo điều kiện tổ chức tập trung các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Ông Vi Văn Chế, trú tại xã Sơn Hải chia sẻ: “Lần này quay trở lại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khám bệnh, tôi thấy có sự thay đổi rõ rệt. Các khu vực khám được sắp xếp khoa học hơn, biển chỉ dẫn rõ ràng, việc tìm phòng khám thuận tiện, không phải di chuyển nhiều như trước”.

Không chỉ sắp xếp lại không gian, bàn khám, việc đổi mới quy trình tại các cơ sở y tế còn được thể hiện từ khâu đón tiếp, hướng dẫn đến tổ chức hoạt động chuyên môn. Với đặc thù chủ yếu bệnh nhân là người trung, cao tuổi, Bệnh viện Y học cổ truyền Công Vĩnh (phường Hiệp Hòa) bố trí nhân viên thường trực tại khu vực tiếp đón để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Các thủ tục đăng ký khám, thanh toán viện phí, tiếp nhận bảo hiểm y tế được chuẩn hóa, công khai, niêm yết rõ ràng, giúp người bệnh dễ nắm bắt, thực hiện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn, điểm mới trong tổ chức khám bệnh là phân định rõ chức năng, trách nhiệm, phát huy tính chủ động của các khoa chuyên môn. Khu vực khám được bố trí tập trung, trong đó, tầng 1 dành cho các bàn khám nội khoa, khám bệnh ngoại trú; tầng 2 bố trí các phòng khám chuyên khoa. Đáng chú ý, thay vì giao Khoa Khám bệnh trực tiếp phụ trách toàn bộ các phòng khám chuyên khoa như các cơ sở y tế khác, bệnh viện giao các khoa chuyên môn trực tiếp tổ chức hoạt động khám thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bác sĩ chuyên khoa II Đàm Thận Hiển, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn cho biết: “Được giao phụ trách bàn khám, các khoa chuyên môn sẽ chủ động điều phối, bổ sung nhân lực khi lượng bệnh nhân tăng, hạn chế tình trạng người bệnh phải chờ đợi lâu”.

Lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo

Toàn thành phố hiện có 35 đơn vị y tế công lập, 99 trạm y tế xã, phường cùng 23 bệnh viện, 85 phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân; mỗi năm các cơ sở tiếp nhận khoảng 7 triệu lượt khám, chữa bệnh. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng chuyên môn, việc sắp xếp lại các khâu khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, cải thiện chất lượng đón tiếp đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh.

Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Công Vĩnh thăm khám cho người bệnh điều trị nội trú.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có hơn 90% người dân hài lòng với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và đạt hơn 95% vào năm 2035, ngành Y tế thành phố xác định cải tiến quy trình khám bệnh phải gắn liền với nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển cơ sở vật chất và đổi mới phương thức quản trị bệnh viện. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2035, ngành chú trọng phát triển hài hòa giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, giữa y tế công lập và ngoài công lập.

Toàn thành phố hiện có 35 đơn vị y tế công lập, 99 trạm y tế xã, phường cùng 23 bệnh viện, 85 phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân; mỗi năm các cơ sở tiếp nhận khoảng 7 triệu lượt khám, chữa bệnh.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là xây dựng, phát triển các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành những trung tâm hạt nhân, đủ năng lực tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật cao từ tuyến Trung ương và quốc tế, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ y tế.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Vang, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp kiêm Trưởng Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1) cho biết: “Căn cứ vào kế hoạch của ngành, chúng tôi từng bước hoàn thiện, nâng cấp khu vực khám bệnh theo hướng hài hòa, thuận lợi, bảo đảm quy trình khám khép kín. Trước mắt, trong quý I năm 2027, chúng tôi sẽ điều chỉnh, bố trí toàn bộ tầng 4 khu khám bệnh để phát triển các phòng khám theo yêu cầu, khám sức khỏe nhằm phân luồng người bệnh hợp lý”.