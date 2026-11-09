Phân luồng giao thông, ứng phó sự cố sập cầu trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành

Mưa lớn kéo dài khiến 1 đoạn đường Nghi Sơn- Bãi Trành qua địa bàn xã Thanh Kỳ đứt gãy với chiều dài tầm 6m. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Bùi Thanh Triều, Trưởng Công an xã Thanh Kỳ, ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng Công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông. Do khu vực cầu sập không có đường nhánh thay thế, lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh báo tại hai đầu cầu, đồng thời bố trí lực lượng phân luồng từ ngã ba Thanh Tân (cách vị trí sự cố khoảng 5 km), hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác, tránh ùn tắc và tình trạng phương tiện đi đến điểm sập phải quay đầu.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Thanh Kỳ ngập cục bộ gây chia cắt về giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với nhiệm vụ phân luồng, lực lượng Công an xã bố trí cán bộ trực tại khu vực, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các hộ dân có nguy cơ bị cô lập, sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi cần thiết. Nhờ triển khai kịp thời, công tác cảnh báo và điều tiết giao thông được thực hiện chủ động; người dân nắm bắt tình hình, lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Hiện trên địa bàn xã Thanh Kỳ, mưa lớn vẫn tiếp tục, nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến đường, khu dân cư. Ảnh: TTXVN phát

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, địa hình miền núi tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Công an xã Thanh Kỳ cùng chính quyền địa phương tiếp tục duy trì phương châm “4 tại chỗ”, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.